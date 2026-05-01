В «Милане» приняли решение по 40-летнему Модричу

Стало известно, планирует ли «Милан» заключать новый контракт с полузащитником Лукой Модричем.
В клубе готовы активировать опцию продления соглашения до лета 2027 года, но только после одобрения самого игрока.
40-летний хорват пропускает остаток сезона из-за перелома левой скулы, поэтому, вероятно, захочет остаться еще на один сезон, чтобы попрощаться при более благоприятных обстоятельствах.
- Прошлым летом Модрич перешел в «Милан» из «Реала» в качестве свободного агента.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 36 матчах.
Источник: La Gazzetta dello Sport