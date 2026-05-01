Ари спрогнозировал чемпиона РПЛ-2025/26: «Оцениваю шансы на 98%»

Бывший нападающий сборной России Ари высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
– «Краснодар» в прошлом сезоне впервые стал чемпионом, что Сергей Николаевич [Галицкий] чувствовал в этот момент?
– В Москве мои друзья, тренер Олег Кононов, персонал и футболисты «Торпедо», люди, которые говорят о футболе, считали, что 90% страны смотрели последнюю игру и болели за «Краснодар».
Потому что это не просто «Краснодар», а еще и его президент, он молодец. Город и команда долго ждали этот трофей и стали чемпионами.
То, какие результаты у «Краснодара», как команда идет, как хорошо играет, какие хорошие трансферы сделали, это топ.
– Смогут взять второе чемпионство подряд?
– Я видел таблицу, расписание игр, будет тяжело. Но когда у команды есть уверенность, опыт, было чемпионство – это важный фактор.
На 98% оцениваю шансы «Краснодара» на второе чемпионство подряд. Премьер-лига – это всегда топ. И, как говорят, лучше пусть выиграет любая другая команда, но не «Зенит». Много раз слышал такое.
- «Краснодар» после 27 туров лидирует в РПЛ, опережая «Зенит» на 1 очко.
- Южанам осталось сыграть с «Акроном», «Динамо» и «Оренбургом».
- Петербуржцам предстоит встретиться с ЦСКА, «Сочи» и «Ростовом».