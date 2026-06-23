Месси назвали величайшим по промахам с пенальти

Журналист Пирс Морган высказался о незабитом нападающем сборной Аргентины Лионелем Месси пенальти в матче ЧМ-2026 с Австрией (2:0).

На 9-й минуте при счете 0:0 форвард пробил с 11-метрового в правый от себя нижний угол ворот, но мяч прошел рядом со штангой.

«🐐 [Величайший в истории] – по промахам с пенальти», – написал Морган в соцсети.

Он обыграл совпадение букв в английском языке в слове «козел» (goat) и аббревиатуре GOAT (англ. greatest of all time – «величайший в истории»).