Месси назвали величайшим по промахам с пенальти

Журналист Пирс Морган высказался о незабитом нападающем сборной Аргентины Лионелем Месси пенальти в матче ЧМ-2026 с Австрией (2:0).
На 9-й минуте при счете 0:0 форвард пробил с 11-метрового в правый от себя нижний угол ворот, но мяч прошел рядом со штангой.
«🐐 [Величайший в истории] – по промахам с пенальти», – написал Морган в соцсети.
Он обыграл совпадение букв в английском языке в слове «козел» (goat) и аббревиатуре GOAT (англ. greatest of all time – «величайший в истории»).
- Месси сделал дубль в этой игре, отличившись на 38-й и 90+5-й минутах.
- Аргентинец с 18 голами стал единоличным лидером в гонке бомбардиров за всю историю финальных турниров ЧМ.
- Морган взял несколько громких эксклюзивных интервью у Криштиану Роналду.
Источник: страница Пирса Моргана в соцсети X