Мбаппе отдавал распоряжения уборщикам поля в матче Франция – Ирак

Килиан Мбаппе давал указания сотрудниками стадиона в Филадельфии, приводившим в порядок поле в матче ЧМ-2026 Франция – Ирак (3:0).

Встреча была прервана более чем на два часа из-за сильнейшего ливня. После того как дождь закончился, работники арены начали убирать скопившуюся на газоне воду. К ним присоединился нападающий «трехцветных», который указывал на наиболее подтопленные участки и подсказывал, где необходимо продолжить работу.

После матча Мбаппе объяснил, что не был раздражен действиями работников арены, а лишь хотел добиться одинаковой подготовки обеих половин поля.

«Это было не раздражение. Сторона поля, где мы атаковали, была залита водой. Они 20 минут убирали ту половину, где мы оборонялись, но почти не занимались той, где мы атаковали, а это создает неравные условия. Я хотел, чтобы они потратили одинаковое время на обе части поля. Хотя если выбирать, то лучше уж на ту, где мы атакуем», – сказал Мбаппе.

Кадры быстро разлетелись по соцсетям. Болельщики шутили, что француз выполняет «побочные квесты» и стал «самым дорогим работником стадиона в истории». Другие вспомнили мем о «диктаторе Мбаппе», предположив, что нападающий уже руководит не только партнерами и тренерами, но и персоналом стадиона.