Самая красивая ведущая «Матч ТВ» описала Месси одним прилагательным

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова отреагировал на рекорд нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Месси великий! Пять мячей Аргентины на чемпионате и всe Месси», – написала Петрикова.

У Лео 8 «Золотых мячей».

Аргентина досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира-2026.

Команда Лионеля Скалони защищает титул.

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