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  • Самая красивая ведущая «Матч ТВ» описала Месси одним прилагательным

Самая красивая ведущая «Матч ТВ» описала Месси одним прилагательным

22 июня, 23:41
5

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова отреагировал на рекорд нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Месси великий! Пять мячей Аргентины на чемпионате и всe Месси», – написала Петрикова.

  • У Лео 8 «Золотых мячей».
  • Аргентина досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира-2026.
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Источник: телеграм-канал Ольги Петриковой
Чемпионат мира Аргентина. Примера Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (5)
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qzma
1782168522
Самая красивая ведущая? я думал это транс... Ну реально, там же руки здоровые и кадык огромный, нет?
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рылы
1782178397
баба-мужик.
Ответить
subbotaspartak
1782182841
В лучшем случае не самая страшная... Хотя в мои 68 все бабы до 50 красивые...
Ответить
темирхан
1782196644
так если бы стран было как и прежде 24, то хрен бы Месси забил 5, потому что противники были бы сильнее.
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