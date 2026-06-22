Самая красивая ведущая «Матч ТВ» описала Месси одним прилагательным

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова отреагировал на рекорд нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Месси великий! Пять мячей Аргентины на чемпионате и всe Месси», – написала Петрикова.
- У Лео 8 «Золотых мячей».
- Аргентина досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира-2026.
- Команда Лионеля Скалони защищает титул.
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Источник: телеграм-канал Ольги Петриковой