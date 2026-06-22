Орлов определил лучшего игрока в истории футбола

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на новый рекорд нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

У него теперь 18 голов на чемпионате мира – это рекорд.

«Месси и правой ногой не раз забивал, но левая у него – просто волшебная, фантастическая! Такие же виртуозные вещи своей левой вытворял Диего Марадона. Лионель потрясающе чувствует мяч. Подобное чувство мяча было у Фeдора Черенкова: он тоже вроде бы несильно бил, но забивал. Однако Месси – это, конечно, другой уровень. Он сильнее всех в мире.

Мне посчастливилось видеть почти всех великих живьeм – и Пеле, и Диего Марадону. Месси превосходит всех. Он прекрасно видит поле, но при этом ещe смотрит на ноги вратаря, защитников. Австрийского голкипера он так и поймал на противоходе. Удивило, что защитник бежал за Месси трусцой; почему не ускорился – непонятно. Должен был сопровождать Месси! Это ошибка обороны – недоработали австрийцы с ним», – сказал Орлов.