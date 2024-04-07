41-летняя ведущая «Матч ТВ» похвасталась стройной фигурой

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова порадовала подписчиков новым фото в тренировочной одежде.
«Всем спортивных выходных», – подписала кадр Петрикова, которой в мае исполнится 42 года.
- Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».
- Сейчас она в отпуске.
- В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.
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