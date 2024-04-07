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    41-летняя ведущая «Матч ТВ» похвасталась стройной фигурой

    Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова порадовала подписчиков новым фото в тренировочной одежде.

    «Всем спортивных выходных», – подписала кадр Петрикова, которой в мае исполнится 42 года.

    • Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».
    • Сейчас она в отпуске.
    • В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.

    41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

    Источник: телеграм-канал Ольги Петриковой

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    07.04.2024 11:48
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    Комментарии (16)
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    Semenycch
    1712483209
    А наличием мозгов она не пробовала похвастаться?
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    The only one
    1712484493
    бабы неглиже- бомбардир: создай уже дочерний сайт и выкладывай туда всякую околофутбольную шелуху
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    russkiisergei
    1712484793
    мне одному кажется, что все на матч-тв, простит... у ... т ки
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    baggio80
    1712486487
    Бомбандир ну когда же вы ценники сразу выкладывать будете на сей товар что по чем и сколько в час или сутки )))
    Ответить
    MANCHESTER_RED_MAN
    1712496510
    Новость года
    Ответить
    VVM1964
    1712502955
    Почитал комменты - сколько же у нас добрых и душевных людей !... И это еще только начало "обсуждения"...
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