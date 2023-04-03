Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.
Девушка запечатлена в эротичном жакете и короткой юбке.
Фото: социальные сети Камили Харисовой
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- Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
- В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
- Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.
Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»
Источник: «Бомбардир»