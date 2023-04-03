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  • Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

3 апреля 2023, 23:08
13

Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.

Девушка запечатлена в эротичном жакете и короткой юбке.

Фото: социальные сети Камили Харисовой

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  • Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
  • В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
  • Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

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Источник: «Бомбардир»
Спартак
Комментарии (13)
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zarsm
1680553899
А где эротика?
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serglider
1680556574
Показала, что называется товар лицом))) Сисек нет, от слова совсем, а так норм)))
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эд100
1680580661
прискорбно..., но нет ни образа ни исполнения. так бывает, когда начинают заниматься не своим делом.
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Иван Петров 1986
1680588584
Тема сисек совсем не раскрыта - незачет.
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multiscan
1680589808
Таким особям, кроме сисек-писек показать нечего, вот они и светят всем, чем могут, хотя, в данном случае, непонятно, где тут что-то эротическое, кроме голого пупка?
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za logiku
1680711461
Мда... Обмельчала Казань если эта девушка победила в конкурсе красоты...
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olebar73
1680716187
Сиськи отсутствуют, как класс. Очень уж на любителя
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Сам_себе_сказал
1680775307
и где тут эротический образ? Таких баб как говна за баней !!
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witalik
1680786314
Надоели эти шлюшки, у которых за душой нет ни мозгов, ни фигуры, ни такта. Лезут, как мухи на дерьмо на этот канал. Здесь, на мой взгляд, надо писать про людей, посвятивших жизнь футболу, пусть и на региональном уровне, а не показывать мнимые прелести абсолютных дур, выступающих на уровне болонок (это собачки такие были престижные)...
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