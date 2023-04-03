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    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

    Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.

    Девушка запечатлена в эротичном жакете и короткой юбке.

    Фото: социальные сети Камили Харисовой

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    • Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
    • В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
    • Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

    Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2023 23:08
    Комментарии15
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 6 часов назад

      Красивые ноги , плохих не держим !!!

      1
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      Рейтинг: +123

      =Cпapтак= 6 часов назад

      зачетная дама

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 7 часов назад

      Таким особям, кроме сисек-писек показать нечего, вот они и светят всем, чем могут, хотя, в данном случае, непонятно, где тут что-то эротическое, кроме голого пупка?

      0
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      Рейтинг: +1459

      Freyd > multiscan 3 часа назад

      Тут и пупок скрыт:))))

      0
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      Рейтинг: +4191

      Иван Петров 1986 8 часов назад

      Тема сисек совсем не раскрыта - незачет.

      2
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      Рейтинг: +772

      эд100 10 часов назад

      прискорбно..., но нет ни образа ни исполнения. так бывает, когда начинают заниматься не своим делом.

      0
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      Рейтинг: +17683

      Barmaleushka 10 часов назад

      Ведущая "Матч ТВ" и Спартака ? А если "Матч ТВ" оттуда убрать , что получится ? Что за должность такая ?

      1
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      Рейтинг: +12959

      R_a_i_n > Barmaleushka 9 часов назад

      Это должность ведущей на Спартаке. Вроде все логично. Только зачем Матч убирать?

      0
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      Рейтинг: +17683

      Barmaleushka > R_a_i_n 2 часа назад

      Чего она ведёт ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12959

      R_a_i_n > Barmaleushka 1 час назад

      Что обычно ведут ведущии? Наверное передачи, да?

      0
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      Рейтинг: +17683

      Barmaleushka > R_a_i_n 1 час назад

      А на "матч тв" есть передача "Спартак" ?

      0
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      Рейтинг: +12959

      R_a_i_n > Barmaleushka 1 час назад

      Не слышал о такой!

      0
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      Рейтинг: +2541

      serglider 16 часов назад

      Показала, что называется товар лицом))) Сисек нет, от слова совсем, а так норм)))

      4
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      Рейтинг: +8972

      vladik12 > serglider 15 часов назад

      Компенсирует другими моментами).

      0
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      Рейтинг: +1560

      zarsm 17 часов назад

      А где эротика?

      6
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