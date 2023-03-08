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  • Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

8 марта 2023, 02:00
14

Камиля Харисова – одна из самых эффектных ведущих нашего телевидения. Она работает на «Матч ТВ». Кроме того, Харисова работает ведущей «Спартак ТВ». Про карьеру она говорит:

«Я долго завоевывала уважение сперва со стороны мужчин Татарстана, когда работала с «Ак Барсом», теперь у аудитории «Матч ТВ». Многих удивляло, что я рассказываю о спорте, анализирую происходящее, делаю выводы. Хотя что в этом такого? У нас с мужчинами-журналистами разные взгляды на многие вещи – и это прекрасно. Наши мысли контрастны, и мы даем разнообразное представление о сфере».

Не откроем ничего нового, назвав Харисову красивой девушкой. Про это тоже есть ее реплика:

«Я работаю в кадре, поэтому всегда должна выглядеть хорошо. Я за естественную красоту и не хочу ничего делать со своей внешностью. По крайне мере пока. Я много лет в индустрии красоты – у меня есть титул мисс Казань-2017, я финалистка национального конкурса «Мисс Россия».

Давно поняла, что для меня женская привлекательность – это про здоровье и внутреннюю энергию. Ты красива, когда занимаешься спортом, когда ты в стабильном эмоциональном состоянии, когда искренне любишь и ценишь себя. И это не про эгоизм, а про бережное отношение к самой себе».

Фото: соцсети Камили Харисовой

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Красивый футбол Спартак
Комментарии (14)
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inzek
1678231153
и почему же стол стал выше на 20 см
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Baggio1986
1678238893
Ну доска же,и без косметики не айс совсем
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эд100
1678256900
понятие красоты и вульгарности совсем смешались, хотя срачь ТВ давно как публичный дом.
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rash1959
1678259762
Похоже на: вот какая я, и так хороша и так ладна, и далее - кто заплатит танга больше всех, тому будут рога больше всех. Агентская статья. Тема статьи раскрыта не полностью - нет ценника.
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Skull_Boy
1678264595
Штакетник без краски или просто ах_енно делает минет
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alp
1678265212
слишком много штукатурки..
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Fialet
1678265444
Тема сисег слабовата.
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VVM1964
1678268267
А чего так много говна то и тем более 8 марта ((( Добрее и снисходительнее быть не пробовали, " МУЖИКИ" !!! ВСЕХ женщин с праздником !!!
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житель СПб
1678610112
Красивая девушка. Спартаку опять везет!
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IVANRUS777
1678723063
Девушка прелесть, а те кто желчью тут брызжет, то мне просто вас искренне жаль, потому что своё уродство моральное вы ещё и на показ выставляете.
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