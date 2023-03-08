Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

Камиля Харисова – одна из самых эффектных ведущих нашего телевидения. Она работает на «Матч ТВ». Кроме того, Харисова работает ведущей «Спартак ТВ». Про карьеру она говорит:

«Я долго завоевывала уважение сперва со стороны мужчин Татарстана, когда работала с «Ак Барсом», теперь у аудитории «Матч ТВ». Многих удивляло, что я рассказываю о спорте, анализирую происходящее, делаю выводы. Хотя что в этом такого? У нас с мужчинами-журналистами разные взгляды на многие вещи – и это прекрасно. Наши мысли контрастны, и мы даем разнообразное представление о сфере».

Не откроем ничего нового, назвав Харисову красивой девушкой. Про это тоже есть ее реплика:

«Я работаю в кадре, поэтому всегда должна выглядеть хорошо. Я за естественную красоту и не хочу ничего делать со своей внешностью. По крайне мере пока. Я много лет в индустрии красоты – у меня есть титул мисс Казань-2017, я финалистка национального конкурса «Мисс Россия».

Давно поняла, что для меня женская привлекательность – это про здоровье и внутреннюю энергию. Ты красива, когда занимаешься спортом, когда ты в стабильном эмоциональном состоянии, когда искренне любишь и ценишь себя. И это не про эгоизм, а про бережное отношение к самой себе».

Фото: соцсети Камили Харисовой

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