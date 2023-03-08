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    Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

    Камиля Харисова – одна из самых эффектных ведущих нашего телевидения. Она работает на «Матч ТВ». Кроме того, Харисова работает ведущей «Спартак ТВ». Про карьеру она говорит:

    «Я долго завоевывала уважение сперва со стороны мужчин Татарстана, когда работала с «Ак Барсом», теперь у аудитории «Матч ТВ». Многих удивляло, что я рассказываю о спорте, анализирую происходящее, делаю выводы. Хотя что в этом такого? У нас с мужчинами-журналистами разные взгляды на многие вещи – и это прекрасно. Наши мысли контрастны, и мы даем разнообразное представление о сфере».

    Не откроем ничего нового, назвав Харисову красивой девушкой. Про это тоже есть ее реплика:

    «Я работаю в кадре, поэтому всегда должна выглядеть хорошо. Я за естественную красоту и не хочу ничего делать со своей внешностью. По крайне мере пока. Я много лет в индустрии красоты – у меня есть титул мисс Казань-2017, я финалистка национального конкурса «Мисс Россия».

    Давно поняла, что для меня женская привлекательность – это про здоровье и внутреннюю энергию. Ты красива, когда занимаешься спортом, когда ты в стабильном эмоциональном состоянии, когда искренне любишь и ценишь себя. И это не про эгоизм, а про бережное отношение к самой себе».

    Фото: соцсети Камили Харисовой

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.03.2023 02:00
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1636

      IVANRUS777 13 марта, 18:57

      Девушка прелесть, а те кто желчью тут брызжет, то мне просто вас искренне жаль, потому что своё уродство моральное вы ещё и на показ выставляете.

      0
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      Рейтинг: +18346

      житель СПб 12 марта, 11:35

      Красивая девушка. Спартаку опять везет!

      0
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      Рейтинг: +2373

      alefreddy 8 марта, 16:09

      очень преданный болельщик с Праздником!

      0
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      Рейтинг: +34016

      VVM1964 8 марта, 12:37

      А чего так много говна то и тем более 8 марта ((( Добрее и снисходительнее быть не пробовали, " МУЖИКИ" !!!
      ВСЕХ женщин с праздником !!!

      0
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      Рейтинг: +1679

      Fialet 8 марта, 11:50

      Тема сисег слабовата.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11467

      alp 8 марта, 11:46

      слишком много штукатурки..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14426

      Skull_Boy 8 марта, 11:36

      Штакетник без краски или просто ах_енно делает минет

      2
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      Рейтинг: +4849

      Питерский князь 8 марта, 11:00

      Пипец маникен.
      Она ванну с пудррй принемает?
      Короче ноль без палочки.
      Если админу нравится эра телка, это его беда, зачем ее всем навязывать?

      4
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      Рейтинг: +6255

      rash1959 8 марта, 10:16

      Похоже на: вот какая я, и так хороша и так ладна, и далее -
      кто заплатит танга больше всех,
      тому будут рога больше всех.
      Агентская статья. Тема статьи раскрыта не полностью - нет ценника.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +864

      эд100 8 марта, 09:28

      понятие красоты и вульгарности совсем смешались, хотя срачь ТВ давно как публичный дом.

      3
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