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  • Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже

Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже

3 марта 2023, 00:38
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Ванда Нара и Мауро Икарди – самая скандальная парочка футбола. Нара – модель, бывшая порноактриса и телеведущая, и у нее резкий рост популярности. Но у Ванды есть сестра – Заира. Она как-то сторонится популярности: «Я не хочу вариться в новостных сводках, меня устраивает моя жизнь сейчас».

Заира три года встречалась с бывшим форвардом сборной Уругвая и «Манчестер Юнайтед» Диего Форланом. Они даже планировали свадьбу, но в последний момент расстались.

Несколько дней назад Заира Нара опубликовала в соцсетях фотографии с пляжа, на которых она полностью обнаженная.

Фото: соцсети Заиры Нары

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Источник: «Бомбардир»
Красивый футбол Нара Ванда
Комментарии (2)
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ArReal
1677763014
от этой семейки лучше держаться подальше))
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multiscan
1678109190
Почему у многих "звездунов" жёны и подруги - особи с заниженной социальной ответственностью, которые только и могут, что силикон рекламировать?
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