Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже

Ванда Нара и Мауро Икарди – самая скандальная парочка футбола. Нара – модель, бывшая порноактриса и телеведущая, и у нее резкий рост популярности. Но у Ванды есть сестра – Заира. Она как-то сторонится популярности: «Я не хочу вариться в новостных сводках, меня устраивает моя жизнь сейчас».

Заира три года встречалась с бывшим форвардом сборной Уругвая и «Манчестер Юнайтед» Диего Форланом. Они даже планировали свадьбу, но в последний момент расстались.

Несколько дней назад Заира Нара опубликовала в соцсетях фотографии с пляжа, на которых она полностью обнаженная.

Фото: соцсети Заиры Нары

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