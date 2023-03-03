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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже

    Ванда Нара и Мауро Икарди – самая скандальная парочка футбола. Нара – модель, бывшая порноактриса и телеведущая, и у нее резкий рост популярности. Но у Ванды есть сестра – Заира. Она как-то сторонится популярности: «Я не хочу вариться в новостных сводках, меня устраивает моя жизнь сейчас».

    Заира три года встречалась с бывшим форвардом сборной Уругвая и «Манчестер Юнайтед» Диего Форланом. Они даже планировали свадьбу, но в последний момент расстались.

    Несколько дней назад Заира Нара опубликовала в соцсетях фотографии с пляжа, на которых она полностью обнаженная.

    Фото: соцсети Заиры Нары

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2023 00:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 марта, 16:26

      Почему у многих "звездунов" жёны и подруги - особи с заниженной социальной ответственностью, которые только и могут, что силикон рекламировать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh 2 марта, 20:28

      Нара – модель, бывшая порноактриса ------------
      Ахренеть...Икарди ваще лошара оказыца..Женку взял которую тысячу куев тыкали....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet > dauzhhhhh 2 марта, 23:00

      Даужжж.

      3
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      Рейтинг: +587

      rattyboy > dauzhhhhh 3 марта, 00:44

      Там ворота безразмерные...Решил хоть так начать попадать

      8
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      Рейтинг: +2066

      jek718875 > dauzhhhhh 3 марта, 07:29

      Если я не тыкал, значит ещё сойдёт

      0
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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > jek718875 7 марта, 17:42

      Если я не тыкал, значит ещё сойдёт=====Если ты не тыкал, значит ты даун.

      0
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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 2 марта, 19:30

      женщина как женщина ,таких земля полна

      2
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 2 марта, 16:16

      от этой семейки лучше держаться подальше))

      2
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      Рейтинг: +3049

      fakeid 2 марта, 16:07

      и как вы надоели пихать в главные всё подряд. 5 минут повисела новость - потом уже смещается на вторую строчку, через полчаса вообще как-будто и не было чего-нибудь главного, типа жеребьёвки кубка россии. вон, час назад оно было - а потом ещё 7 новостей накидали в главные.

      ЧТО ЗА БРЕД? в день должно быть 5-10 ГЛАВНЫХ новостей, а у вас и спартак-зенит через полчаса исчезают с главной, потому что туда пролезла очередная баба с сиськами и подобный бред. и реал с барселоной сегодня исчезли бы через полчаса, если бы не то обстоятельство, что новость про них будет опубликована ночью, и есть шанс, что пробудет в главных аж до утра.

      редакция, вы вообще в своём уме?

      6
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      Рейтинг: +1423

      Fialet > fakeid 2 марта, 19:33

      У редакции стиль такой, вызывать эмоции, неважно какие. А кто будет особо сильно недоволен, того в бан.

      5
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      Рейтинг: +3049

      fakeid 2 марта, 15:59

      единственный плюс (но не для нас) этих идиотских новостей в том, что кто-то реально сидит на окладе только за то, что разглядывает сочных баб и собирает их фотки.

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