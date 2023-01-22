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    Жена самого титулованного футболиста, которого могут посадить на 12 лет за изнасилование

    Дани Алвес вляпался в очень неприятную историю. Ему грозит от 4 до 12 лет заключения. Подробнее об этой ситуации мы писали здесь:

    Алвесу грозит тюрьма по обвинению в изнасиловании. Он трижды менял показания, а судья отправил его в тюрьму, чтобы исключить побег в Бразилию

    Сейчас он в тюрьме и ожидает суда. Несмотря на все обстоятельства, указывающие на вину Алвеса, жена Джоана Санс полностью поддерживает мужа:

    «Я знаю своего мужа. Я знаю, насколько он уважителен. Даже когда он знакомился со мной, он не проявлял ко мне никакого неуважения. Я много раз видела, как достаточно дерзкие женщины подходят к моему мужу в VIP-зоне, пытаясь соблазнить его прямо на моих глазах».

    Санс – супермодель, которая в отношениях с Сансом с 2015 года. Прежде чем выйти за него замуж она отказывала ему два раза. Однажды говорила об этом: «Я сказала, что не смогу жить с пенсионером, который тусуется 24 часа в сутки. Прежде чем сказать «да» я просто попросила его найти работу». В итоге Алвес воспринял слова буквально и все еще не завершил карьеру.

    Фото: соцсети Джоаны Санс

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +133

      russkiisergei 1 час назад

      может изнасилуют её толпой, да отпустят этого пенсионера

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      Рейтинг: +461

      Stavr007 2 часа назад

      ахахах, "Я сказала, что не смогу жить с пенсионером, который тусуется 24 часа в сутки" - а потом как смогла! одумавшись))) упала на болтик как миленькая за такие то бабки

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      Рейтинг: +12908

      Алексей З 2 часа назад

      К чему это сейчас ?
      Вот насмотрелся и пошёл насиловать другую.

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      Рейтинг: +537

      Таврида > Алексей З 48 минут назад

      Да ты маньяк, возбудился на картинки в интернете и пошел насильничать. Лучше д@рьмо от радио стыдоба продолжай жрать, а то поймают и на бутылку посадять по старой привычке... Хотя тебе не привыкать, бггг

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