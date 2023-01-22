Жена самого титулованного футболиста, которого могут посадить на 12 лет за изнасилование

Дани Алвес вляпался в очень неприятную историю. Ему грозит от 4 до 12 лет заключения. Подробнее об этой ситуации мы писали здесь:

Алвесу грозит тюрьма по обвинению в изнасиловании. Он трижды менял показания, а судья отправил его в тюрьму, чтобы исключить побег в Бразилию

Сейчас он в тюрьме и ожидает суда. Несмотря на все обстоятельства, указывающие на вину Алвеса, жена Джоана Санс полностью поддерживает мужа:

«Я знаю своего мужа. Я знаю, насколько он уважителен. Даже когда он знакомился со мной, он не проявлял ко мне никакого неуважения. Я много раз видела, как достаточно дерзкие женщины подходят к моему мужу в VIP-зоне, пытаясь соблазнить его прямо на моих глазах».

Санс – супермодель, которая в отношениях с Сансом с 2015 года. Прежде чем выйти за него замуж она отказывала ему два раза. Однажды говорила об этом: «Я сказала, что не смогу жить с пенсионером, который тусуется 24 часа в сутки. Прежде чем сказать «да» я просто попросила его найти работу». В итоге Алвес воспринял слова буквально и все еще не завершил карьеру.

Фото: соцсети Джоаны Санс

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