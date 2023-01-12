Ксения Коваленко – сексуальная футболистка ЦСКА и жена экс-капитана «Спартака»

11 января Денис Глушаков опубликовал фотографию с женой Ксенией Коваленко и подписал: «Бумажные». Эта фотография была в честь двухлетней годовщины свадьбы Глушакова и Коваленко.
У Глушакова и Коваленко есть ребенок. А об отношениях Глушаков рассказывает так:
• «У нее и у меня был контракт с adidas. Познакомились на совместном мероприятии. Потом был карантин. Списались и созвонились. Постоянно собирались в компании друзей у меня дома»;
• «Вообще нет [не обращает внимание, что она играет за ЦСКА]. Причем здесь клубные амбиции, когда есть два взрослых человека и отношения? Это самое важное. Мы живем для себя и нашей семьи, а не для других. А на разные мнения наших болельщиков не обращаю внимания»;
• «Она открытая, настоящая и жизнерадостная. У нас с Ксенией одно видение в жизни. Да, бывает, наши точки зрения расходятся, но это несущественно. Когда родился ребенок, любовь нас сплотила еще больше. Она сказала, что хочет ребенка, и я тоже этого хотел».
Фото: соцсети Ксении Коваленко
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