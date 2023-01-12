Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ксения Коваленко – сексуальная футболистка ЦСКА и жена экс-капитана «Спартака»

Ксения Коваленко – сексуальная футболистка ЦСКА и жена экс-капитана «Спартака»

12 января 2023, 23:59
10

11 января Денис Глушаков опубликовал фотографию с женой Ксенией Коваленко и подписал: «Бумажные». Эта фотография была в честь двухлетней годовщины свадьбы Глушакова и Коваленко.

У Глушакова и Коваленко есть ребенок. А об отношениях Глушаков рассказывает так:

• «У нее и у меня был контракт с adidas. Познакомились на совместном мероприятии. Потом был карантин. Списались и созвонились. Постоянно собирались в компании друзей у меня дома»;

• «Вообще нет [не обращает внимание, что она играет за ЦСКА]. Причем здесь клубные амбиции, когда есть два взрослых человека и отношения? Это самое важное. Мы живем для себя и нашей семьи, а не для других. А на разные мнения наших болельщиков не обращаю внимания»;

• «Она открытая, настоящая и жизнерадостная. У нас с Ксенией одно видение в жизни. Да, бывает, наши точки зрения расходятся, но это несущественно. Когда родился ребенок, любовь нас сплотила еще больше. Она сказала, что хочет ребенка, и я тоже этого хотел».

Фото: соцсети Ксении Коваленко

Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня стал великим

Агустина Гондолфо – модель, вставшая на защиту главного неудачника Аргентины на ЧМ-2022

Очаровательная девушка Ашрафа Хакими, который прикончил Испанию на ЧМ-2022

София Милошевич – горячая блондинка, с которой встречались четыре игрока сборной Сербии

Микки Кимени – бывшая хоккеистка и милейшая девушка лидера сборной Нидерландов де Йонга

Американская модель OnlyFans, предложившая вратарю сборной Мексики страстную ночь за победу на ЧМ-2022

Джорджина Родригес – изумительная девушка лидера сборной Португалии Криштиану Роналду

Мишель Герциг – обворожительная израильская топ-модель и супруга вратаря сборной Бельгии Куртуа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Красивый футбол Глушаков Денис
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1673520228
Норм.
Ответить
Красногвардейчик
1673524668
На большого любителя эта особа)
Ответить
nik55
1673526642
в голодный год за мешок картошки
Ответить
Fialet
1673527243
Только на самой верхней фотке нормальная,на остальных что то между "херово" и "совсем херово".
Ответить
Skull_Boy
1673527593
Доска
Ответить
Nikita Suarez
1673530038
Суповой набор)
Ответить
ЗаЖиМ
1673582106
Это сайт про футбол?
Ответить
Karpathian
1673590696
Такими бы устами *** сосать часами
Ответить
SLADE2019
1673598512
А с чего у Глушакова какие то вопросы могут быть о клубной принадлежности бывшей супруги. Он по происхождению своему железнодорожник, а не спартаковец.
Ответить
Морясок
1673645167
Плечи шире попы и это красота?
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
9
Поражение «Зенита», Семака едва не избили, осечка «Краснодара», у «Спартака» увели вратаря и другие новости
00:57
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
3
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
2
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
2
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
19
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
13
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
6
Все новости
Все новости
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
1
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
19
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
4
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
7
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
13
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
6
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
25
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 20:48
8
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
Вчера, 20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
Вчера, 20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 19:28
19
Только две команды РПЛ идут без поражений
Вчера, 19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 19:20
42
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
Вчера, 19:15
10
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Вчера, 18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
Вчера, 18:37
191
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
Вчера, 17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+