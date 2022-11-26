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    Американская модель OnlyFans, предложившая вратарю сборной Мексики страстную ночь за победу на ЧМ-2022

    Когда начинается чемпионат мира, все обязательно ждут чудес от Гильермо Очоа. Так уже было на двух предыдущих ЧМ. Так же начинается и этот: в матче с Польшей он взял пенальти от Роберта Левандовски. Потом говорил: «Мы работали над этим с тренером вратарей последние пару недель, даже месяц. Просмотр видео с пенальти в исполнении Левандовского – та еще задачка: ты видишь более 50 ударов и все равно не знаешь, как он пробьет. Я рад, что смог отбить пенальти и сыграть на ноль».

    На будущие подвиги его решила мотивировать американская модель OnlyFans Ванда Эспиноза. Она пообещала ему страстную ночь, если Очоа поможет Мексике выиграть ЧМ-2022.

    Правда, Эспиноза вряд ли осуществит задуманное, даже если Мексика выиграет ЧМ. Очоа женат на Карле Море, с которой воспитывает двоих детей.

    Про семью он говорил так: «Перед отъездом в Катар я пообещал сыну, что сыграю на максимум своих возможностей. Семья – это мой главный мотиватор».

    Фото: соцсети Ванды Эспинозы и Карлы Моры.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +35

      Slavan52 15 минут назад

      Да у него жена не хуже. Пусть делает ставку на своих пиндосов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1394

      moskowcity-petrv 22 минуты назад

      Пиар удался у бабёнки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +214

      Romeo 123 23 минуты назад

      Так себе ,надо много пива

      0
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      Рейтинг: +2044

      upiter622 38 минут назад

      Эспиноза какая то разжеванная,да ну нах ее!

      2
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      Рейтинг: +5698

      Enter2006 45 минут назад

      Короче всё ясно, Мексика не выиграет ЧМ. Лучше проиграть, чем быть раздавленным бабищей с задницей шириной с автобус.

      4
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      Рейтинг: +1588

      jek718875 49 минут назад

      Все знают бабасёнку:нет такого мужчины, который хоть на час, не хотел бы стать холостяком...

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      Рейтинг: +6366

      Красногорск_Фан 56 минут назад

      Отличная семья. Счастья им и здоровья. А пафосная баба не кстати. Как пенис у девушки.

      4
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      Рейтинг: +14028

      playsh > Красногорск_Фан 43 минуты назад

      Классная жена,классные детишки,что ещё надо для счастья...

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