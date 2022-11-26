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  • Американская модель OnlyFans, предложившая вратарю сборной Мексики страстную ночь за победу на ЧМ-2022

Американская модель OnlyFans, предложившая вратарю сборной Мексики страстную ночь за победу на ЧМ-2022

26 ноября 2022, 14:14
11

Когда начинается чемпионат мира, все обязательно ждут чудес от Гильермо Очоа. Так уже было на двух предыдущих ЧМ. Так же начинается и этот: в матче с Польшей он взял пенальти от Роберта Левандовски. Потом говорил: «Мы работали над этим с тренером вратарей последние пару недель, даже месяц. Просмотр видео с пенальти в исполнении Левандовского – та еще задачка: ты видишь более 50 ударов и все равно не знаешь, как он пробьет. Я рад, что смог отбить пенальти и сыграть на ноль».

На будущие подвиги его решила мотивировать американская модель OnlyFans Ванда Эспиноза. Она пообещала ему страстную ночь, если Очоа поможет Мексике выиграть ЧМ-2022.

Правда, Эспиноза вряд ли осуществит задуманное, даже если Мексика выиграет ЧМ. Очоа женат на Карле Море, с которой воспитывает двоих детей.

Про семью он говорил так: «Перед отъездом в Катар я пообещал сыну, что сыграю на максимум своих возможностей. Семья – это мой главный мотиватор».

Фото: соцсети Ванды Эспинозы и Карлы Моры.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Красивый футбол Очоа Гильермо
Комментарии (11)
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Красногорск_Фан
1669463236
Отличная семья. Счастья им и здоровья. А пафосная баба не кстати. Как пенис у девушки.
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jek718875
1669463665
Все знают бабасёнку:нет такого мужчины, который хоть на час, не хотел бы стать холостяком...
Ответить
Enter2006
1669463882
Короче всё ясно, Мексика не выиграет ЧМ. Лучше проиграть, чем быть раздавленным бабищей с задницей шириной с автобус.
Ответить
upiter622
1669464306
Эспиноза какая то разжеванная,да ну нах ее!
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Romeo 123
1669465191
Так себе ,надо много пива
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moskowcity-petrv
1669465266
Пиар удался у бабёнки
Ответить
Slavan52
1669465669
Да у него жена не хуже. Пусть делает ставку на своих пиндосов
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Nevskij
1669885454
Жена у него на несколько порядков красивее бабищи из онлифанс. Да и дети симпатяги. С такой семьей нормального мужика налево и силой не затащишь. Вряд ли Очоа нас читает, но счастья им.
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