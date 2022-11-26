Американская модель OnlyFans, предложившая вратарю сборной Мексики страстную ночь за победу на ЧМ-2022

Когда начинается чемпионат мира, все обязательно ждут чудес от Гильермо Очоа. Так уже было на двух предыдущих ЧМ. Так же начинается и этот: в матче с Польшей он взял пенальти от Роберта Левандовски. Потом говорил: «Мы работали над этим с тренером вратарей последние пару недель, даже месяц. Просмотр видео с пенальти в исполнении Левандовского – та еще задачка: ты видишь более 50 ударов и все равно не знаешь, как он пробьет. Я рад, что смог отбить пенальти и сыграть на ноль».

На будущие подвиги его решила мотивировать американская модель OnlyFans Ванда Эспиноза. Она пообещала ему страстную ночь, если Очоа поможет Мексике выиграть ЧМ-2022.

Правда, Эспиноза вряд ли осуществит задуманное, даже если Мексика выиграет ЧМ. Очоа женат на Карле Море, с которой воспитывает двоих детей.

Про семью он говорил так: «Перед отъездом в Катар я пообещал сыну, что сыграю на максимум своих возможностей. Семья – это мой главный мотиватор».

Фото: соцсети Ванды Эспинозы и Карлы Моры.

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