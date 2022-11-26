Американская модель OnlyFans, предложившая вратарю сборной Мексики страстную ночь за победу на ЧМ-2022

Да у него жена не хуже. Пусть делает ставку на своих пиндосов
Когда начинается чемпионат мира, все обязательно ждут чудес от Гильермо Очоа. Так уже было на двух предыдущих ЧМ. Так же начинается и этот: в матче с Польшей он взял пенальти от Роберта Левандовски. Потом говорил: «Мы работали над этим с тренером вратарей последние пару недель, даже месяц. Просмотр видео с пенальти в исполнении Левандовского – та еще задачка: ты видишь более 50 ударов и все равно не знаешь, как он пробьет. Я рад, что смог отбить пенальти и сыграть на ноль».
На будущие подвиги его решила мотивировать американская модель OnlyFans Ванда Эспиноза. Она пообещала ему страстную ночь, если Очоа поможет Мексике выиграть ЧМ-2022.
Правда, Эспиноза вряд ли осуществит задуманное, даже если Мексика выиграет ЧМ. Очоа женат на Карле Море, с которой воспитывает двоих детей.
Про семью он говорил так: «Перед отъездом в Катар я пообещал сыну, что сыграю на максимум своих возможностей. Семья – это мой главный мотиватор».
Фото: соцсети Ванды Эспинозы и Карлы Моры.
Джорджина Родригес – изумительная девушка лидера сборной Португалии Криштиану Роналду
Мишель Герциг – обворожительная израильская топ-модель и супруга вратаря сборной Бельгии Куртуа
Горячая южноафриканская модель – девушка игрока сборной Англии Дайера
Аннеки Моленар – девушка самого дорогого футболиста сборной Нидерландов
Зулай Погба – девушка звезды сборной Франции, которая пропустит ЧМ-2022