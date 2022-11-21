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    Горячая южноафриканская модель – девушка игрока сборной Англии Дайера

    Англия сегодня стартует на чемпионате мира в Катаре. Эрик Дайер – одна из надежд Гарета Саутгейта. Он основной игрок в «Тоттенхэме» и сборной Англии. В целом фанаты хвалят Дайера и говорят, что он сейчас в хорошей форме. Возможно, это связано с личной жизнью. Дайер тщательно скрывает ее, но летом стало известно, что он встречается с моделью Анной Модлер. А в ноябре Модлер рассказала в соцсетях о помолвке.

    Что известно о Модлер:

    • Она родом из Южной Африки, но сейчас живет в Лондоне;
    • Сотрудничает с модельным агентством, с которым работает Виктория Бэкхем;
    • Два года назад она встречалась с Алексисом Санчесом – он рассказал об отношениях с Модлер, когда опубликовал с ней совместное фото.

    Фото: соцсети Анны Модлер

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8275

      vladik12 56 минут назад

      Хороший трансфер Дайера от Санчеса.

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      Рейтинг: +6180

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Хм. На половине фото есть грудь троечка, на других вообще символическая нулевочка. Как у мамы дяди Федора из Простоквашино в разных сериях ))))

      0
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      Рейтинг: +16550

      Fusballer > Красногорск_Фан 57 минут назад

      У женщин есть свои приёмы, как из плоскости сделать видимость выпуклостей)))

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      Рейтинг: +1538

      jek718875 1 час назад

      Не будет с него толку,все силы на неё потратил,другое дело я, неделю воздержания

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      Рейтинг: +16550

      Fusballer > jek718875 56 минут назад

      Молодец! Держишь себя в руках!

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      Рейтинг: +1538

      jek718875 > Fusballer 18 минут назад

      На время ЧМ завязал узелок

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