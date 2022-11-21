Горячая южноафриканская модель – девушка игрока сборной Англии Дайера

Хороший трансфер Дайера от Санчеса.
Англия сегодня стартует на чемпионате мира в Катаре. Эрик Дайер – одна из надежд Гарета Саутгейта. Он основной игрок в «Тоттенхэме» и сборной Англии. В целом фанаты хвалят Дайера и говорят, что он сейчас в хорошей форме. Возможно, это связано с личной жизнью. Дайер тщательно скрывает ее, но летом стало известно, что он встречается с моделью Анной Модлер. А в ноябре Модлер рассказала в соцсетях о помолвке.
Что известно о Модлер:
- Она родом из Южной Африки, но сейчас живет в Лондоне;
- Сотрудничает с модельным агентством, с которым работает Виктория Бэкхем;
- Два года назад она встречалась с Алексисом Санчесом – он рассказал об отношениях с Модлер, когда опубликовал с ней совместное фото.
Фото: соцсети Анны Модлер