Горячая южноафриканская модель – девушка игрока сборной Англии Дайера

Англия сегодня стартует на чемпионате мира в Катаре. Эрик Дайер – одна из надежд Гарета Саутгейта. Он основной игрок в «Тоттенхэме» и сборной Англии. В целом фанаты хвалят Дайера и говорят, что он сейчас в хорошей форме. Возможно, это связано с личной жизнью. Дайер тщательно скрывает ее, но летом стало известно, что он встречается с моделью Анной Модлер. А в ноябре Модлер рассказала в соцсетях о помолвке.

Что известно о Модлер:

Она родом из Южной Африки, но сейчас живет в Лондоне;

Сотрудничает с модельным агентством, с которым работает Виктория Бэкхем;

Два года назад она встречалась с Алексисом Санчесом – он рассказал об отношениях с Модлер, когда опубликовал с ней совместное фото.

Фото: соцсети Анны Модлер

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