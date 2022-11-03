Зулай Погба – девушка звезды сборной Франции, которая пропустит ЧМ-2022

У Поля Погба получается очень неудачный сезон. Летом он на правах свободного агента вернулся в «Ювентус» и почти сразу же получил тяжелую травму, из-за которой не сыграл ни одного официального матча за клуб. Дальше – расследование по делу о шантаже со стороны брата и друзей детства. Мы описывали эту историю в тексте:

Погба шантажируют на 13 млн – виноваты брат и друзья детства: они говорят, что тот через шамана проклинал Мбаппе

Сейчас – повреждение мышц бедра, из-за которого он пролетает мимо чемпионата мира в Катаре. По некоторым данным, он останется в Турине, подлечится в расположении «Ювентуса» и подготовится ко второй половине сезона-2022/23 со штабом Аллегри. А морально в этой непростой ситуации ему поможет его же Мария Зулай Погба. Она – супермодель, которая редко появляется в тусовках. Зато часто проводит время с семьей. Про Погба она говорит такие вещи:

«Поль – замечательный. В нем все видят суперзвезду и топ-игрока. Но в жизни это абсолютно другой человек: порядочный семьянин, скромный с хорошим чувством юмора».

Посмотрите, кто поддерживает Погба во время этого непростого этапа его жизни.

Фото: соцсети Зулай Погба

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