Анна Левандовска – жена лучшего бомбардира «Барселоны» и чемпионата Испании

26 октября «Барселона» примет на своем поле «Баварию». Очень важный матч для «Барсы», но все будет зависеть от результата параллельного матча «Интера» и «Виктории». В «Барселоне» все надеются на Роберта Левандовского, который набрал феноменальную форму на старте сезона. В 11 матчах в Примере у него 12 голов. В Лиге чемпионов у него пять мячей в четырех встречах.

Главную поддержку Левандовски получает от жены. В сентябрьском интервью, например, он говорил: «Семья помогает мне адаптироваться к новым условиям. Своей жене Анне я хочу выразить определенную благодарность. Она поддерживала меня во время перехода в «Барселону». Она мотивирует меня становиться сильнее с каждым днем сейчас. Благодаря этой девушке я до сих пор выступаю на высочайшем уровне».

Анна Левандовски действительно помогает мужу держать планку. Она тоже спортсменка, а сейчас формирует его рацион и помогает с тренировками вне футбольного поля.

Фото: соцсети Анны Левандовской