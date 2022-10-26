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    Анна Левандовска – жена лучшего бомбардира «Барселоны» и чемпионата Испании

    26 октября «Барселона» примет на своем поле «Баварию». Очень важный матч для «Барсы», но все будет зависеть от результата параллельного матча «Интера» и «Виктории». В «Барселоне» все надеются на Роберта Левандовского, который набрал феноменальную форму на старте сезона. В 11 матчах в Примере у него 12 голов. В Лиге чемпионов у него пять мячей в четырех встречах.

    Главную поддержку Левандовски получает от жены. В сентябрьском интервью, например, он говорил: «Семья помогает мне адаптироваться к новым условиям. Своей жене Анне я хочу выразить определенную благодарность. Она поддерживала меня во время перехода в «Барселону». Она мотивирует меня становиться сильнее с каждым днем сейчас. Благодаря этой девушке я до сих пор выступаю на высочайшем уровне».

    Анна Левандовски действительно помогает мужу держать планку. Она тоже спортсменка, а сейчас формирует его рацион и помогает с тренировками вне футбольного поля.

    Фото: соцсети Анны Левандовской

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    Источник: «Бомбардир»

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