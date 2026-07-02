Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жена Левандовски в стрессе из-за переезда в США: «Я в ужасе»

Вчера, 09:51
10

Анна Левандовски, жена нападающего сборной Польши Роберта Левандовски, выложила пост о переезде в США.

  • Левандовски ранее перешел из «Барселоны» в «Чикаго Файр».
  • 37-летний футболист подписал с американским клубом контракт до конца сезона-2027/28.

«Я долго думала о том, что написать здесь. Я могла бы опубликовать фотографию с улыбкой, написать: «Пора начинать что-то новое», – и притвориться, что всe идеально. Но это не так. И я хочу быть с вами до конца честной.

Впереди большие перемены, переезд в Чикаго. И хотя мне следовало бы написать о своeм волнении, я хочу сказать одну вещь: я в ужасе. Последние несколько недель были для меня настоящими эмоциональными качелями. Барселона стала моим домом. Моим убежищем, которое я полюбила всем сердцем. Мысль о том, что придeтся снова собирать вещи, бросать то, что я построила, и начинать всe сначала, просто ужасает.

Как мать я испытываю огромный стресс. Я беспокоюсь о дочерях и их чувствах, о новой школе, о том, как они адаптируются к совершенно новому миру. Любой, кто пережил такой серьeзный переезд с детьми, знает, какое это психологическое испытание для родителей.

Жизнь со спортсменом – это не только роскошь, но и трудности, связанные с семейными обязательствами. Карьера Роберта ставит перед нами новые испытания. Я стою за ним и поддерживаю его изо всех сил, потому что мы одна команда. Но как женщина я имею право испытывать страх. Я имею право чувствовать себя подавленной, и сегодня я не буду притворяться, что это не так.

Я пишу это, потому что знаю, что многие из вас тоже сталкиваются с пугающими переменами в жизни. Я хочу, чтобы вы знали, что это нормально. Что мы не всегда должны быть сильными и «счастливыми», – написала Анна в соцсетях.

Еще по теме:
Клуб МЛС объявил о подписании Левандовского 4
Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Левандовского – он уходит из «Барсы» 2
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Чикаго Файр Левандовски Роберт
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1782976074
Нам бы ваши проблемы на всё готовенькое по высшему классу! Гыгыгы
Ответить
DeStar
1782977224
нуууу, вот бы понять проблемы переезда миллионеров. Скаканул в новый большой дом, работать не надо(жене), живи и развивайся
Ответить
Benifacto
1782980156
че ты там строила? просто указывала че делать....строительница ну ну....**** ты недовольное тока строить могла!
Ответить
olevereshchagi
1782980651
Сейчас идёт плейофф на ЧМ2026 по футболу. Самое время поднимать деньги на ставках. За прогнозами сюда - ставкапрогнозру. Работают с 2013 года! Прогнозы играют до победы.
Ответить
Цугундeр
1782982557
( Не ссы, зато до вас не долетит..
Ответить
k611
1782983013
Она жена футболиста, а не военного. Вот там есть от чего волноваться...
Ответить
VVM1964
1782984183
"Жена Левандовски в стрессе из-за переезда" - вот так должна быть подана информация, потому как ужас от факта переезда, а не от США !!!☝️
Ответить
Oldtrafford83
1783054092
Может встретишь Фрэнка Галахера из Саут сайда😁
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
«Зенит» рассмотрит для подписания двух игроков с ЧМ-2026
15:45
2
Фото«Бавария» купила защитника сборной Германии за 55 миллионов
15:32
1
Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего
15:23
2
Фото«Зенит» и «Спартак» поборются за вингера стоимостью 25 миллионов
15:06
5
ВидеоПолицейский повздорил с сотрудником сборной Египта на ЧМ-2026 и потянулся к кобуре
14:50
4
«Ростов» запросил у «Балтики» 370 миллионов за трансфер форварда
14:39
1
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
14:20
1
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
13:50
1
Немецкий футбольный союз назвал главного кандидата на пост тренера сборной Германии
13:39
Все новости
Все новости
Американец Балогун повторил знаменитый перформанс Зидана
Вчера, 11:32
1
Жена Левандовски в стрессе из-за переезда в США: «Я в ужасе»
Вчера, 09:51
10
Познер ответил, кто лучше – Месси или Роналду
1 июля
1
ВидеоМесси снялся в промо нового фильма про Человека-паука
30 июня
8
Клуб МЛС объявил о подписании Левандовского
29 июня
4
Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Левандовского – он уходит из «Барсы»
28 июня
2
В «Атланте» высказались о продаже Миранчука
26 июня
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Мбаппе высказался о переходе в МЛС
22 июня
3
Хави назвал Майкла Джордана в мире футбола
21 июня
3
ВидеоОткрыта самая высокая в мире статуя Месси
21 июня
2
Англия провела товарищеский матч во время ЧМ-2026
20 июня
1
Каземиро договорился с новым клубом
20 июня
Мнение Шнякина о сексистском скандале на «Матч ТВ»
20 июня
7
ЧМ-2026. США победили Австралию (2:0) и вышли в плей-офф
20 июня
8
Лапочкин оценил работу женщины-судьи на ЧМ-2026
19 июня
Шапи рассказал о своих отношениях с Галицким
19 июня
1
«Советуют не спускаться в метро»: Миранчук рассказал о жизни в США
19 июня
8
Алексей Миранчук признался, что установил мессенджер MAX
19 июня
4
⚡ ЧМ-2026. Хет-трик 38-летнего Месси принес Аргентине крупную победу над Алжиром (3:0)
17 июня
24
Матч ЧМ-2026 обслужит женщина
15 июня
16
Три футболиста вошли в 100 самых влиятельных людей спорта по версии Time
14 июня
Униженный США судья из Сомали получит всю зарплату за ЧМ-2026
14 июня
11
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
13 июня
Сборная Бразилии получила 8 красных карточек в матче с США
12 июня
2
Мостовой ответил, кто лучше – Месси или Роналду
11 июня
7
В «Барселоне» запрещалось приближаться к Месси на тренировках
11 июня
4
Миранчук сказал, где больше качественных игроков – в РПЛ или МЛС
11 июня
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 