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МЛС 2026
Команды
Чикаго Файр
€ 39 млн
Чикаго Файр
Чикаго
МЛС 2026
Стадион:
Солдер Филд
Сайт:
http://chicago.fire.mlsnet.com/t100/index.jsp
Тренер:
Франк Клопас
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Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Дебют Левандовски не помог «Чикаго» против «Интер Майами» (2:3), Суарес сделал дубль
23 июля
Жена Левандовски в стрессе из-за переезда в США: «Я в ужасе»
2 июля
10
Клуб МЛС объявил о подписании Левандовского
29 июня
4
Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Левандовского – он уходит из «Барсы»
28 июня
2
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
13 июня
37-летний Левандовски выбирает между двумя клубами
9 мая
5
Левандовскому предложили контракт в МЛС
10 февраля
2
Все клубы МЛС отказались от Неймара
2025.11.10 22:30
Появился 3-й клуб, против которого Месси не набрал очки в 2+ матчах, рекорд – у команды РПЛ
2025.10.02 16:00
1
МЛС. «Интер Майами» проиграл «Чикаго Файр», Месси не сделал результативных действий, у Суареса дубль
2025.10.01 08:30
«Атланта» проиграла в МЛС «Чикаго», Миранчук привез пенальти
2025.05.11 00:32
Известен клуб МЛС, планирующий подписать Де Брюйне
2025.04.16 23:46
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Сборная лучших футболистов в истории по версии Швайнштайгера
2025.04.04 20:53
3
Неймар в ближайшие дни может перейти в «Чикаго»
2025.01.15 23:24
Месси вернулся в общую группу спустя пять недель
2024.08.29 14:51
Фото
Шакири вернулся в «Базель» спустя 12 лет
2024.08.16 16:32
1
«Чикаго» компенсирует фанатам неучастие Месси в матче МЛС
2024.07.20 11:22
1
Шакири покинул сборную Швейцарии
2024.07.15 16:44
1
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
МЛС. «Интер Майами» разгромно проиграл без травмированного Месси
2023.10.05 08:16
Фото
«Астон Вилла» купила нападающего сборной Колумбии
2023.01.23 20:35
Фото
«Челси» объявил о покупке американского вратаря
2022.08.04 08:16
«Челси» купил 18-летнего американского вратаря Слонину за 15 миллионов
2022.08.02 09:44
3
«Челси» ближе к покупке Слонины, чем «Реал». Вратарь останется в «Чикаго» на правах аренды
2022.06.13 01:17
1
«Реал» хочет купить 18-летнего американского вратаря Слонину
2022.05.30 20:50
2
«Челси» из-за санкций не смог подписать 17-летнего вратаря Слонину
2022.03.26 11:37
Фото
«Чикаго» купил у «Лиона» Шакири за 7 миллионов
2022.02.09 20:53
1
2
3
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