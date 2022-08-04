- 23 января
- 20:35 Фото «Астон Вилла» купила нападающего сборной Колумбии
- 4 августа 2022
- 08:16 Фото «Челси» объявил о покупке американского вратаря
- 2 августа 2022
- 09:44 «Челси» купил 18-летнего американского вратаря Слонину за 15 миллионов 3
- 13 июня 2022
- 01:17 «Челси» ближе к покупке Слонины, чем «Реал». Вратарь останется в «Чикаго» на правах аренды 1
- 30 мая 2022
- 20:50 «Реал» хочет купить 18-летнего американского вратаря Слонину 2
- 26 марта 2022
- 11:37 «Челси» из-за санкций не смог подписать 17-летнего вратаря Слонину
- 9 февраля 2022
- 20:53 Фото «Чикаго» купил у «Лиона» Шакири за 7 миллионов
- 6 февраля 2022
- 12:47 Шакири за 7 миллионов перейдет в «Чикаго»
- 18 июля 2021
- 12:41 МЛС. Игрок «Нэшвилла» Мухтар в матче с «Чикаго» оформил хет-трик в течение шести минут 6
- 8 октября 2019
- 23:00 Фото Шюррле: «Я помню финал ЧМ-2014, когда Швайнштайгер пожертвовал всем ради нас» 9
- 17:51 Фото «Я всегда буду верен футболу». Швайнштайгер объявил о завершении карьеры 9
- 31 июля 2019
- 15:51 Видео Ибрагимович – Швайнштайгеру: «Ты выглядишь круто для 50-летнего» 4
- 13 июня 2019
- 15:51 Ибрагимович зарабатывает больше всех в МЛС – 7,2 миллиона. Швайнштайгер и Руни – в топ-10 1
- 3 марта 2019
- 10:49 Видео Ибрагимович забил победный гол в первом матче сезона МЛС 1
- 1 марта 2019
- 06:28 Фото Гайтан перешел из «Далянь Ифань» в «Чикаго Файр» 3
- 27 сентября 2018
- 06:16 МЛС. Вилья принес победу «Нью-Йорк Сити» над командой Швайнштайгера 1
- 14 сентября 2018
- 18:59 Фото Экс-нападающий «Спартака» Мовсисян подписал контракт с «Чикаго Файр» 3
- 28 августа 2018
- 23:31 «Бавария» всухую обыграла «Чикаго» в прощальном матче Швайнштайгера 3
- 8 мая 2018
- 06:05 Торрес имеет несколько предложений из МЛС 1
- 6 мая 2018
- 10:44 Торрес перейдет из «Атлетико» в «Чикаго Файр» 5
- 15 апреля 2018
- 06:40 Видео Ибрагимович принес победу «Гэлакси» в матче с «Чикаго» 5
- 18 марта 2018
- 20:18 У Швайнштайгера и теннисистки Иванович родился сын 38
- 28 февраля 2018
- 15:19 Ван Гаал обвинил Моуринью в неуважении к Швайнштайгеру 8
- 27 февраля 2018
- 01:10 Бывший игрок «Локомотива» и «Ростова» Кочиш завершил карьеру 2
- 18 января 2018
- 10:52 Видео Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» 1
- 6 января 2018
- 06:17 Туран может перейти из «Барселоны» в «Чикаго» 1
- 18 декабря 2017
- 10:45 Швайнштайгер может вернуться в Бундеслигу 4
- 15 декабря 2017
- 09:31 «Чикаго Файр» рассматривает кандидатуру Касильяса 3