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МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»

Сегодня, 07:47

«Интер Майами» в гостях сыграл вничью с «Чикаго Файр» со счетом 0:0 в матче регулярного чемпионата МЛС.

Нападающие команды из Флориды Лионель Месси и Луис Суарес, полузащитник «цапель» Серхио Бускется провели полный матч. Защитник «Интера» Жорди Альба вышел на замену на 59-й минуте.

После 7 матчей «Интер Майами» занимает 4-е место в Восточной конференции с 15 очками.

В другом матче «Спортинг Канзас Сити» проиграл дома «Портленд Тимберс» со счетом 2:4.

В составе хозяев свой первый гол в МЛС на 16-й минуте забил россиянин Магомед-Шапи Сулейманов. Он был заменен на 55-й минуте игры.

США. МЛС

Чикаго Файр – Интер Майами – 0:0

Канзас Сити – Портленд – 2:4 (2:2)

Голы: 0:1 – Айяла, 10; 1:1 – Сулейманов, 16; 1:2 – Келси, 26; 2:2 – Йовелич, 33 (с пенальти); 2:3 – Келси, 49; 2:4 – Миллер, 54 (в свои ворота).

Нереализованный пенальти: Йовелич, 90+3 – нет.

Календарь МЛС

Турнирная таблица МЛС

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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Интер Майами Чикаго Файр Портленд Канзаc Сити Месси Лионель Сулейманов Магомед-Шапи
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