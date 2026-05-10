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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Канзаc Сити
Портленд - Канзаc Сити: обзор матча 10 мая 2026
Портленд
10.05.2026, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 12 тур
6 : 0
Ответный матч – 11.10.2026
Завершен
Канзаc Сити
6'
К. Вельде
15'
К. Келси
22'
К. Бассетт
26'
Д. Дэвис (АГ)
71'
А. Ласситер
74'
К. Келси
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Канзаc Сити
Завершен
90'
+3'
76'
Желтая карточка
Capita
76'
Замена
Stephen Afrifa
️️️️➡️️
Capita
ГОЛ! 6:0!
Кевин Келси
74'
72'
Замена
T. Calheira
️️️️➡️️
Деян Йовелич
ГОЛ! 5:0!
Ариэль Ласситер
71'
Замена
Ариэль Ласситер
️️️️➡️️
Антони
61'
Замена
Александр Аравена
️️️️➡️️
Давид Кошта
61'
Замена
Жоао Ортис
️️️️➡️️
Коул Бассетт
61'
Замена
Ian Smith
️️️️➡️️
Джимер Фори
61'
60'
Замена
Зоран Бассонг
️️️️➡️️
Лассе-Берг Йонсен
Травма
Джимер Фори
60'
53'
Желтая карточка
Итан Бартлоу
Замена
Диего Чара
️️️️➡️️
José Caicedo
46'
46'
Замена
Ian James
️️️️➡️️
Магомед-Шапи Сулейманов
46'
Замена
Кэлвин Харрис
️️️️➡️️
Ману Гарсия
45'
+3
Желтая карточка
Jayden Reid
45'
+4'
41'
Желтая карточка
Джейк Дэвис
Желтая карточка
José Caicedo
33'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Джейк Дэвис
26'
ГОЛ! 3:0!
Коул Бассетт
22'
19'
Желтая карточка
Лассе-Берг Йонсен
ГОЛ! 2:0!
Кевин Келси
15'
ГОЛ! 1:0!
Кристоффер Вельде
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Портленд
41
Джеймс Пантемис
ВР
20
Финн Сурман
ЦЗ
4
Камал Миллер
(К)
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
30
José Caicedo
ЦП
10
Давид Кошта
АП
17
Коул Бассетт
АП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
27
Джимер Фори
ЛВ
11
Антони
ЛВ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Канзаc Сити
30
Stefan Cleveland
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
28
Wyatt Meyer
ЦЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ПАЗ
16
Jacob Bartlett
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Ману Гарсия
АП
9
Деян Йовелич
(К)
ЦФ
7
Capita
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Питер Вермес
Портленд
23
Ian Smith
ЦЗ
6
Alex Bonetig
ЦЗ
16
Sawyer Jura
ЦЗ
80
Жоао Ортис
ОП
21
Диего Чара
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
28
Александр Аравена
ЛФ
9
Фелипе Мора
ЦФ
25
Trey Muse
ЦФ
Канзаc Сити
36
Ryan Schewe
ВР
41
Pierre Lurot
ЦЗ
2
Ian James
ЦЗ
14
Macielo Tschantret
ЦП
11
Кэлвин Харрис
ЛФ
1
John Pulskamp
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
19
T. Calheira
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
3-1-3-3
41
Пантемис
20
Сурман
4
Миллер
5
Бай
30
11
Антони
17
Бассетт
27
Фори
19
Келси
99
Вельде
10
Кошта
3-1-2-1-3
30
99
28
23
Бартлоу
8
Дэвис
16
4
Йонсен
6
Гарсия
93
Сулейманов
7
9
Йовелич
27
Фори
23
23
27
Фори
17
Бассетт
80
Ортис
80
Ортис
17
Бассетт
30
21
Чара
21
Чара
30
11
Антони
7
Ласситер
7
Ласситер
11
Антони
10
Кошта
28
Аравена
28
Аравена
10
Кошта
93
Сулейманов
2
2
93
Сулейманов
6
Гарсия
11
Харрис
11
Харрис
6
Гарсия
7
17
17
7
9
Йовелич
19
19
9
Йовелич
4
Йонсен
22
Бассонг
22
Бассонг
4
Йонсен
Остались в запасе
Портленд
Канзаc Сити
6
Alex Bonetig
ЦЗ
16
Sawyer Jura
ЦЗ
9
Фелипе Мора
ЦФ
25
Trey Muse
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
36
Ryan Schewe
ВР
41
Pierre Lurot
ЦЗ
14
Macielo Tschantret
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
6
Alex Bonetig
ЦЗ
16
Sawyer Jura
ЦЗ
9
Фелипе Мора
ЦФ
25
Trey Muse
ЦФ
Остались в запасе
36
Ryan Schewe
ВР
41
Pierre Lurot
ЦЗ
14
Macielo Tschantret
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Питер Вермес
Портленд
Точно не сыграют
Omir Fernandez
ЦФ
Зак МакГроу
ЦЗ
Хуан Москера
ПЗ
Канзаc Сити
Точно не сыграют
K. Agyabeng
ЦП
Diego Borges
Джастин Рейнольдс
ПАЗ
Янсен Миллер
ЦЗ
Статистика матча Портленд - Канзаc Сити
1
5
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
20
Офсайды
1
2
Количество передач
729
413
Сейвы
3
2
Точность передач %
93
87
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.49
xGP (предотвращенные голы)
-3.4
-3.4
Информация о матче
Главный судья:
Ramy Touchan, USA
Стадион:
Провиденс Парк
Посещаемость:
22384
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