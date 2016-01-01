МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»

Дисциплинарный комитет МЛС наказал нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича за симуляцию в матче регулярного чемпионата с «Портлендом» (0:4), который состоялся 27 июля.

На 50-й минуте встречи швед упал в штрафной площади соперника. Судья никак не отреагировал на этот эпизод.

37-летний футболист заплатит штраф, сумма которого не называется.