МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»

УРОВЕНЬ ИБРЫ МЛС, В ТОПОВЫХ ЧЕМПАХ ОН НЕ ПОТЯНУЛ...
Дисциплинарный комитет МЛС наказал нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича за симуляцию в матче регулярного чемпионата с «Портлендом» (0:4), который состоялся 27 июля.
На 50-й минуте встречи швед упал в штрафной площади соперника. Судья никак не отреагировал на этот эпизод.
37-летний футболист заплатит штраф, сумма которого не называется.
- В текущем розыгрыше МЛС Ибрагимович провел 18 игр, забил 16 голов и сделал три результативные передачи.
- «Лос-Анджелес Гэлакси» после 22-х матчей набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице.