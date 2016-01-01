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    МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»

    Дисциплинарный комитет МЛС наказал нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича за симуляцию в матче регулярного чемпионата с «Портлендом» (0:4), который состоялся 27 июля.

    На 50-й минуте встречи швед упал в штрафной площади соперника. Судья никак не отреагировал на этот эпизод.

    37-летний футболист заплатит штраф, сумма которого не называется.

    • В текущем розыгрыше МЛС Ибрагимович провел 18 игр, забил 16 голов и сделал три результативные передачи.
    • «Лос-Анджелес Гэлакси» после 22-х матчей набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

    Источник: Официальный сайт МЛС

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +357

      LAY394 36 минут назад

      УРОВЕНЬ ИБРЫ МЛС, В ТОПОВЫХ ЧЕМПАХ ОН НЕ ПОТЯНУЛ...

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