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Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Завершил карьеру
3 октября 1981 (44), Мальме
#11 | Нападающий
195 см | 87 кг
Швеция | Босния и Герцеговина
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Видео
Ибрагимович – Холанду: «Удали мой номер!»
23 августа
Фото
44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
11 августа
1
Ибрагимович – о полуфинале ЧМ-2026: «Англия увидит левую ногу Бога»
15 июля
1
«Он превратился в зверя»: реакция Ибрагимовича на игру Месси в матче Аргентина – Египет
7 июля
2
Реакция Ибрагимовича на вылет сборной США с ЧМ-2026 от Бельгии
7 июля
2
Ибрагимович иронично отреагировал на вылет сборной Бразилии с ЧМ-2026
6 июля
1
Ибрагимович восхищен хладнокровием сборной Франции в матче с Парагваем: «Я бы получил 4 или 5 красных карточек»
5 июля
Реакция Ибрагимовича на замену Роналду в матче Португалия – Хорватия
4 июля
3
Ибрагимович прошелся по Роналду: «Держит сборную Португалии в заложниках»
4 июля
5
Ибрагимович заявил об «ограблении» в 1/16 финала ЧМ-2026
4 июля
6
Ибрагимович назвал виновного в вылете Нидерландов с ЧМ-2026
30 июня
6
Ибрагимович ответил Роналду, крикнувшему «Я вернулся»
24 июня
2
Ибрагимовичу не понравился матч ЧМ-2026: «Уснул, не хочу тратить на это слова»
22 июня
2
Ибрагимович назвал сборную, которую будет поддерживать на ЧМ-2026
12 июня
Видео
Роналду, Мбаппе, Холанд, Винисиус, Златан и Роналдиньо снялись в рекламном ролике к ЧМ-2026 от Nike
4 июня
7
Аллегри едва не избил Ибрагимовича в ресторане
27 мая
8
Ибрагимович принял решение по будущему Аллегри в «Милане»
25 мая
Фото
Ибрагимович радикально сменил имидж
7 мая
2
Фото
Златан преподнес ценный подарок Леау
2 апреля
1
Видео
Ибрагимович поучаствовал в эстафете олимпийского огня
6 февраля
1
Фото
Топ-15 лучших нападающих XXI века по версии Canal+
6 февраля
6
Фото
Ибрагимович перешел в «Аякс»
14 января
1
Подробности трансфера Ибрагимовича в «Аякс»
11 января
Ибрагимович приближается к трансферу в «Аякс»
10 января
5
Игнашевич составил топ-5 самых сложных соперников в карьере
8 января
4
Ибрагимович назвал лучшего футболиста в истории
7 января
5
Фото
Ибрагимович показал фото с Хабибом и Погба
2025.12.26 22:22
Фото
Хабиб и Ибрагимович сошлись в схватке по армрестлингу
2025.12.24 21:32
6
Фото
Сперцян встретился с Ибрагимовичем в Дубае
2025.12.21 14:28
8
Фото
В «Милане» теперь три Ибрагимовича
2025.12.19 20:45
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