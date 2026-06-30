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Ибрагимович назвал виновного в вылете Нидерландов с ЧМ-2026

30 июня, 14:55
6

Златан Ибрагимович возложил на Рональда Кумана ответственность за поражение сборной Нидерландов от Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026.

  • Команды не выявили сильнейшего в основное время – ничья 1:1.
  • Марокканцы победили в серии пенальти и вышли в 1/8 финала на Канаду.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Думаю, что это поражение – вина Рональда Кумана. Я не узнал сборную Нидерландов.

Это не нидерландская идентичность. Куман проиграл со своей идентичностью, но она не нидерландская. Вот это меня злит.

Можно проиграть матч, но со своей идентичностью. Будьте теми, кто вы есть.

Игроки чувствовали себя некомфортно. У них не было мяча, они ничего не показывали в атаке – и это выглядело ужасно. Я виню в этом Кумана», – заявил Ибрагимович.

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Источник: Voetbal Primeur
Чемпионат мира Марокко Нидерланды Ибрагимович Златан Куман Рональд
Комментарии (6)
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DMитрий
1782821087
Тактика мало-мальски работала до ответного гола. Потом надо было перестраиваться, но что-то в планах было не так. Замены не спасли и на пенальти вышли не подготовленные челы. Голландцы в отборе, Лиге наций и до этого матча выглядели прилично. Куман перемудрил.
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slavа0508
1782821768
Германия . Голландия ... кто следующий из гейевропы ...
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FFR
1782822007
Златан знает, что говорит.
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vvv123
1782826932
Да не-гры там одни, тупорылые, вот почему!
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Snek
1782827006
Куман виноват, что не было плана Б, то есть был план задавить позиционно на классе переигрывая 1 в 1, задавили, гол забили, далее уход в глухую оборону, но оборона дала сбой, а на этот случай нет плана.
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BuenosArgentina
1782829504
Действительно, играли просто позорно для команды за которую когда-то играли Ван Бастен, Кройф, как номер отбывали, так не чемпионате мира не играют
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