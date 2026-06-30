Ибрагимович назвал виновного в вылете Нидерландов с ЧМ-2026

Златан Ибрагимович возложил на Рональда Кумана ответственность за поражение сборной Нидерландов от Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026.

Команды не выявили сильнейшего в основное время – ничья 1:1.

Марокканцы победили в серии пенальти и вышли в 1/8 финала на Канаду.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Думаю, что это поражение – вина Рональда Кумана. Я не узнал сборную Нидерландов.

Это не нидерландская идентичность. Куман проиграл со своей идентичностью, но она не нидерландская. Вот это меня злит.

Можно проиграть матч, но со своей идентичностью. Будьте теми, кто вы есть.

Игроки чувствовали себя некомфортно. У них не было мяча, они ничего не показывали в атаке – и это выглядело ужасно. Я виню в этом Кумана», – заявил Ибрагимович.