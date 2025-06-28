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Рональд Куман
Рональд Куман
Нидерланды
21 марта 1963 (63)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
В сборной Нидерландов провели переговоры с кандидатом на замену Куману
6 июля
Сборная Нидерландов рассматривает двух экс-тренеров АПЛ на замену Куману
2 июля
Принято решение по Куману после вылета Нидерландов с ЧМ-2026
1 июля
4
Ибрагимович назвал виновного в вылете Нидерландов с ЧМ-2026
30 июня
6
Куман ответил на вопрос о будущем в сборной Нидерландов
30 июня
1
Куман прокомментировал неудачу Нидерландов в серии пенальти с Марокко
30 июня
1
Куман высказался о вылете Нидерландов от Марокко
30 июня
9
Куман высказался о ничьей Нидерландов с Японией
15 июня
1
Ван Нистелрой нашел новую работу
16 января
1
Стало известно, когда «Барселона» выплатит долги Месси и другим игрокам за 2020 год
2025.06.28 20:09
Тренер «Аль-Хиляля» ответил Куману: «Саудовская лига сильнее нидерландской»
2024.09.27 21:21
2
Бергвейн ответил Куману, выгнавшему его из сборной Нидерландов
2024.09.07 13:50
2
Куман выгнал игрока из сборной Нидерландов за переход в саудовский клуб
2024.09.04 13:50
3
Куман: «Реал» во многих аспектах превосходит «Барселону»
2024.07.19 23:35
1
Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024, финалист де ла Фуэнте – на 13-м месте
2024.07.11 23:35
Куман указал на судейскую ошибку против Нидерландов в полуфинале Евро-2024
2024.07.11 08:16
Куман высказался о вылете Нидерландов с Евро-2024
2024.07.11 01:10
Куман высказался о критике в адрес сборной Англии
2024.07.10 03:52
Куман высказался о предстоящем матче с Англией на Евро-2024
2024.07.07 03:21
Тренер Нидерландов прокомментировал разгромную победу над Румынией
2024.07.03 10:12
Куман высказался о матче с Румынией на Евро-2024
2024.07.02 04:13
Куман оценил решение арбитра отменить гол Симонса в матче с Францией
2024.06.22 03:44
7
Главный тренер сборной Нидерландов поделился ожиданиями от матча с Францией
2024.06.21 04:13
Куман назвал заслуженной победу Нидерландов над Польшей
2024.06.16 19:41
Тренер сборной Нидерландов сказал, кто из его команды может стать звездой футбола
2024.06.12 11:50
Куман обвинил «Барселону» в травме де Йонга, из-за которой он пропустит Евро-2024
2024.06.11 16:40
1
Реакция Кумана на слова Луиса Энрике об олицетворении «Барселоны»: «Есть только три человека с ДНК «Барсы»
2024.04.11 16:42
Тренер сборной Нидерландов рассказал о своем отношении к словам Депая в поддержку Промеса
2024.03.18 19:57
1
Куман прокомментировал победу Нидерландов над Грецией
2023.10.17 08:11
Куман прокомментировал слова ван Гаала о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022 с помощью судей
2023.09.07 09:47
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