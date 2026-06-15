Куман высказался о ничьей Нидерландов с Японией

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал матч 1-го тура ЧМ-2026 с Японией (2:2).

«[Доволен ли результатом]. Не совсем, если учитывать, что мы дважды вели в счете. Но если смотреть на количество моментов у обеих команд, то да. Я считаю, что это был матч очень высокого уровня, поэтому с ничьей можно смириться.

[Об игре Японии]. Обычно они прессингуют очень высоко. Сегодня они делали это только тогда, когда уступали в счете. До этого – нет. Думаю, из-за опасений.

Жаль, что второй гол мы пропустили после углового. Но я могу с этим смириться. Результат – самое важное. Япония – очень сильная и качественная команда. Я могу принять этот итог. Нам есть чему поучиться после этого матча. Но я увидел и очень много хорошего», – сказал Куман.