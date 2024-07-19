Куман: «Реал» во многих аспектах превосходит «Барселону»

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман сравнил «Барселону» и «Реал».

«Во многих аспектах «Реал» превосходит «Барсу». Знаю, что в «Барсе» много молодых футболистов, как Ламин [Ямаль], Педри или Гави. Но ей нужны такие игроки, как Мбаппе, которые во всех отношениях меняют мир к лучшему. Если у вас нет таких футболистов или кого-то вроде Месси...

Ламин впечатляет в его возрасте, но вы должны дать ему время. В мире есть только один Месси, и другого мы не увидим в будущем», – заявил Куман.