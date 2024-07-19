Куман: «Реал» во многих аспектах превосходит «Барселону»

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман сравнил «Барселону» и «Реал».
«Во многих аспектах «Реал» превосходит «Барсу». Знаю, что в «Барсе» много молодых футболистов, как Ламин [Ямаль], Педри или Гави. Но ей нужны такие игроки, как Мбаппе, которые во всех отношениях меняют мир к лучшему. Если у вас нет таких футболистов или кого-то вроде Месси...
Ламин впечатляет в его возрасте, но вы должны дать ему время. В мире есть только один Месси, и другого мы не увидим в будущем», – заявил Куман.
- 61-летний голландский специалист был утвержден наставником «Барселоны» в августе 2020 года.
- У руля испанского гранда специалист провел 67 поединков. В них тренер сумел одержать 40 побед. Также в активе Рональда 11 ничьих и 16 поражений. Куману удалось выиграть Кубок Испании.
- Осенью 2021 года голландец был уволен. Вместо него пришел Хави, который привел «Барселону» к чемпионству в сезоне – 2020/2023.
- В завершившемся розыгрыше чемпионата Испании «Реал» сумел завоевать 1-е место. «Барселона» заняла 2-е место, отстав от мадридцев на 10 очков.
Источник: «Бомбардир»