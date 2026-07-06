В сборной Нидерландов провели переговоры с кандидатом на замену Куману

Арне Слот включен в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной Нидерландов.
Представители национальной федерации футбола уже провели предварительные переговоры с бывшим главным тренером «Ливерпуля».
- Ранее Рональд Куман заявил об уходе с поста главного тренера нидерландской команды после вылета на стадии 1/16 финала ЧМ-2026 от Марокко (1:1, по пенальти 2:3).
- 47-летний Слот покинул «Ливерпуль» по окончании клубного сезона. В 2025 году он выиграл с «красными» чемпионат Англии.
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