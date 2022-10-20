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    Арне Слот

    Тренер
    Имя Арне
    Фамилия Слот
    Команда Фейеноорд
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 17 сентября 1978
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Херенвен 1 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 21 тур
    18.02.2023 Фейеноорд 2 : 1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 22 тур
    26.02.2023 Фортуна 2 : 4 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 23 тур
    04.03.2023 Фейеноорд 1 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 24 тур
    09.03.2023 Шахтер 1 : 1 Фейеноорд Лига Европы, 1/8 финала
    12.03.2023 Фейеноорд 2 : 1 Волендам Голландия. Эредивизие, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Фейеноорд 34 17 1 16
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.08.2022 Витесс 2 : 5 Фейеноорд
    13.08.2022 Фейеноорд 0 : 0 Херенвен
    21.08.2022 РКС Ваалвейк 0 : 1 Фейеноорд
    27.08.2022 Фейеноорд 4 : 0 Эммен
    03.09.2022 Гоу Эхед Иглс 3 : 4 Фейеноорд
    11.09.2022 Фейеноорд 3 : 0 Спарта
    18.09.2022 ПСВ 4 : 3 Фейеноорд
    02.10.2022 НЕК 1 : 1 Фейеноорд
    09.10.2022 Фейеноорд 2 : 0 Твенте
    16.10.2022 АЗ Алкмаар 1 : 3 Фейеноорд
    22.10.2022 Фейеноорд 1 : 1 Фортуна
    10.11.2022 Фейеноорд 1 : 0 Камбур
    06.11.2022 Волендам 0 : 2 Фейеноорд
    13.11.2022 Фейеноорд 5 : 1 Экселсиор
    08.01.2023 Утрехт 1 : 1 Фейеноорд
    15.01.2023 Гронинген 0 : 3 Фейеноорд
    22.01.2023 Фейеноорд 1 : 1 Аякс
    25.01.2023 Фейеноорд 2 : 0 НЕК
    29.01.2023 Твенте 1 : 1 Фейеноорд
    05.02.2023 Фейеноорд 2 : 2 ПСВ
    12.02.2023 Херенвен 1 : 2 Фейеноорд
    18.02.2023 Фейеноорд 2 : 1 АЗ Алкмаар
    26.02.2023 Фортуна 2 : 4 Фейеноорд
    04.03.2023 Фейеноорд 1 : 0 Гронинген
    12.03.2023 Фейеноорд 2 : 1 Волендам
    19.03.2023 Аякс 0 : 0 Фейеноорд
    02.04.2023 Спарта 0 : 0 Фейеноорд
    09.04.2023 Фейеноорд 0 : 0 РКС Ваалвейк
    16.04.2023 Камбур 0 : 0 Фейеноорд
    23.04.2023 Фейеноорд 0 : 0 Утрехт
    07.05.2023 Экселсиор 0 : 0 Фейеноорд
    14.05.2023 Фейеноорд 0 : 0 Гоу Эхед Иглс
    21.05.2023 Эммен 0 : 0 Фейеноорд
    28.05.2023 Фейеноорд 0 : 0 Витесс
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