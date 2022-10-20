Арне Слот
Тренер
|Имя
|Арне
|Фамилия
|Слот
|Команда
|Фейеноорд
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|17 сентября 1978
|Имя
|Арне
|Фамилия
|Слот
|Команда
|Фейеноорд
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|17 сентября 1978
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Херенвен
|1 : 2
|Фейеноорд
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|18.02.2023
|Фейеноорд
|2 : 1
|АЗ Алкмаар
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|26.02.2023
|Фортуна
|2 : 4
|Фейеноорд
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|04.03.2023
|Фейеноорд
|1 : 0
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|09.03.2023
|Шахтер
|1 : 1
|Фейеноорд
|Лига Европы, 1/8 финала
|12.03.2023
|Фейеноорд
|2 : 1
|Волендам
|Голландия. Эредивизие, 25 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Фейеноорд
|34
|17
|1
|16
|Дата
|Матч
|07.08.2022
|Витесс
|2 : 5
|Фейеноорд
|13.08.2022
|Фейеноорд
|0 : 0
|Херенвен
|21.08.2022
|РКС Ваалвейк
|0 : 1
|Фейеноорд
|27.08.2022
|Фейеноорд
|4 : 0
|Эммен
|03.09.2022
|Гоу Эхед Иглс
|3 : 4
|Фейеноорд
|11.09.2022
|Фейеноорд
|3 : 0
|Спарта
|18.09.2022
|ПСВ
|4 : 3
|Фейеноорд
|02.10.2022
|НЕК
|1 : 1
|Фейеноорд
|09.10.2022
|Фейеноорд
|2 : 0
|Твенте
|16.10.2022
|АЗ Алкмаар
|1 : 3
|Фейеноорд
|22.10.2022
|Фейеноорд
|1 : 1
|Фортуна
|10.11.2022
|Фейеноорд
|1 : 0
|Камбур
|06.11.2022
|Волендам
|0 : 2
|Фейеноорд
|13.11.2022
|Фейеноорд
|5 : 1
|Экселсиор
|08.01.2023
|Утрехт
|1 : 1
|Фейеноорд
|15.01.2023
|Гронинген
|0 : 3
|Фейеноорд
|22.01.2023
|Фейеноорд
|1 : 1
|Аякс
|25.01.2023
|Фейеноорд
|2 : 0
|НЕК
|29.01.2023
|Твенте
|1 : 1
|Фейеноорд
|05.02.2023
|Фейеноорд
|2 : 2
|ПСВ
|12.02.2023
|Херенвен
|1 : 2
|Фейеноорд
|18.02.2023
|Фейеноорд
|2 : 1
|АЗ Алкмаар
|26.02.2023
|Фортуна
|2 : 4
|Фейеноорд
|04.03.2023
|Фейеноорд
|1 : 0
|Гронинген
|12.03.2023
|Фейеноорд
|2 : 1
|Волендам
|19.03.2023
|Аякс
|0 : 0
|Фейеноорд
|02.04.2023
|Спарта
|0 : 0
|Фейеноорд
|09.04.2023
|Фейеноорд
|0 : 0
|РКС Ваалвейк
|16.04.2023
|Камбур
|0 : 0
|Фейеноорд
|23.04.2023
|Фейеноорд
|0 : 0
|Утрехт
|07.05.2023
|Экселсиор
|0 : 0
|Фейеноорд
|14.05.2023
|Фейеноорд
|0 : 0
|Гоу Эхед Иглс
|21.05.2023
|Эммен
|0 : 0
|Фейеноорд
|28.05.2023
|Фейеноорд
|0 : 0
|Витесс