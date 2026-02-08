«Результат сильно разочаровывает»: Слот остался недоволен судейством в матче с «Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий после матча с «Манчестер Сити». Мерсисайдцы уступили на своем поле со счетом 1:2 в 25-м туре АПЛ.

«Очередной отличный матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», но результат сильно разочаровывает. В первом тайме соперник чувствовал себя уютнее, чем мы, но к созданию большого количества моментов это не привело – не считая шанса у Холанда на первой минуте. Во втором тайме все было совершенно наоборот.

Я ждал, что мы забьем, а когда это произошло – ждал и второй мяч, но мы пропустили тогда, когда «Сити» чуть ли не в первые раз подобрался к нашей штрафной во втором тайме. Сразу после этого Кертис Джонс отправил Салаха в прорыв, и мы могли выйти втроем на одного, однако, к сожалению, Гехи помешал.

Можно обсуждать каждый эпизод, у всех будет свое мнение. В футболе никогда не бывает решений, с которыми будут согласны 100%, но если надо выделить один эпизод, то я бы выбрал тот, в котором Мо выходит к воротам, а Гехи заваливает его на газон [за пределами штрафной на 68-й минуте]. Все на стадионе знают, что это голевой момент. Каждый, кто видит этот момент, говорит, что это красная карточка», – сказал Слот.