Хавбек «Манчестер Юнайтед» травмировался на ЧМ-2026

«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление по поводу повреждения у своего полузащитника Мануэля Угарте.

Хавбек получил травму крестообразной связки в составе сборной Уругвая в матче с Испанией на ЧМ-2026.

«Манчестер Юнайтед» подтверждает, что Мануэль Угарте получил травму связок колена, выступая за сборную Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира против Испании в пятницу.

В настоящее время продолжается оценка характера повреждения, чтобы определить оптимальный курс лечения и сроки восстановления.

Все желают Мануэлю успешного выздоровления, и мы будем поддерживать его на каждом этапе этого пути», – говорится в сообщении.