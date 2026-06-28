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Хавбек «Манчестер Юнайтед» травмировался на ЧМ-2026

Вчера, 22:48

«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление по поводу повреждения у своего полузащитника Мануэля Угарте.

Хавбек получил травму крестообразной связки в составе сборной Уругвая в матче с Испанией на ЧМ-2026.

«Манчестер Юнайтед» подтверждает, что Мануэль Угарте получил травму связок колена, выступая за сборную Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира против Испании в пятницу.

В настоящее время продолжается оценка характера повреждения, чтобы определить оптимальный курс лечения и сроки восстановления.

Все желают Мануэлю успешного выздоровления, и мы будем поддерживать его на каждом этапе этого пути», – говорится в сообщении.

  • 25-летний Угарте в этом сезоне провел 24 матча за «Манчестер Юнайтед».
  • Первый предсезонный матч «МЮ» проведет 18 июля с «Рексхэмом».
  • Сезон в АПЛ начнется в уикенд 22 августа.

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Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Угарте Мануэль
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