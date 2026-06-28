Хавбек «Манчестер Юнайтед» травмировался на ЧМ-2026

«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление по поводу повреждения у своего полузащитника Мануэля Угарте.
Хавбек получил травму крестообразной связки в составе сборной Уругвая в матче с Испанией на ЧМ-2026.
«Манчестер Юнайтед» подтверждает, что Мануэль Угарте получил травму связок колена, выступая за сборную Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира против Испании в пятницу.
В настоящее время продолжается оценка характера повреждения, чтобы определить оптимальный курс лечения и сроки восстановления.
Все желают Мануэлю успешного выздоровления, и мы будем поддерживать его на каждом этапе этого пути», – говорится в сообщении.
- 25-летний Угарте в этом сезоне провел 24 матча за «Манчестер Юнайтед».
- Первый предсезонный матч «МЮ» проведет 18 июля с «Рексхэмом».
- Сезон в АПЛ начнется в уикенд 22 августа.
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»