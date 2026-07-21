Клуб, вылетевший из АПЛ, продаст игрока сборной Нидерландов за 80 миллионов

Вингер «Вест Хэма» Крисенцио Саммервил перейдет в «Аль-Хиляль».
Лондонский клуб, вылетевший из АПД, заработает около 80 миллионов евро с учетом бонусов. Футболист заключит долгосрочный контракт с саудовским клубом.
«Аль-Хиляль» выиграл борьбу за вингера у «Ромы», которая предлагала лондонцам 47 миллионов евро и бонусы.
- 24-летний Саммервил в 4 матчах за сборную Нидерландов на ЧМ-2026 забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
- В составе «Вест Хэма» в прошлом сезоне вингер в 34 встречах 7 раз поразил ворота соперников и сделал 5 ассистов.
Источник: The Athletic