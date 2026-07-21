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  • Клуб, вылетевший из АПЛ, продаст игрока сборной Нидерландов за 80 миллионов

Клуб, вылетевший из АПЛ, продаст игрока сборной Нидерландов за 80 миллионов

Вчера, 19:46
1

Вингер «Вест Хэма» Крисенцио Саммервил перейдет в «Аль-Хиляль».

Лондонский клуб, вылетевший из АПД, заработает около 80 миллионов евро с учетом бонусов. Футболист заключит долгосрочный контракт с саудовским клубом.

«Аль-Хиляль» выиграл борьбу за вингера у «Ромы», которая предлагала лондонцам 47 миллионов евро и бонусы.

  • 24-летний Саммервил в 4 матчах за сборную Нидерландов на ЧМ-2026 забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
  • В составе «Вест Хэма» в прошлом сезоне вингер в 34 встречах 7 раз поразил ворота соперников и сделал 5 ассистов.

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Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Вест Хэм Аль-Хиляль Саммервил Крисенцио
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рылы
1784655375
коням долг возвращайте, раз деньги есть!
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