Клуб, вылетевший из АПЛ, продаст игрока сборной Нидерландов за 80 миллионов

Вингер «Вест Хэма» Крисенцио Саммервил перейдет в «Аль-Хиляль».

Лондонский клуб, вылетевший из АПД, заработает около 80 миллионов евро с учетом бонусов. Футболист заключит долгосрочный контракт с саудовским клубом.

«Аль-Хиляль» выиграл борьбу за вингера у «Ромы», которая предлагала лондонцам 47 миллионов евро и бонусы.