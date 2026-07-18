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  • Стало известно, что помешало Пиняеву закрепиться в «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, что помешало Пиняеву закрепиться в «Манчестер Юнайтед»

Вчера, 15:00
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Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев стал бы игроком «Манчестер Юнайтед», если бы не случилась пандемия коронавируса.

Такого мнения придерживается бывший директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин.

– А из-за чего, по-вашему, вся эта череда травм и застопорившаяся, кажется, карьера у Пиняева?

– Прошлый сезон у него был очень неудачным из-за трех серьезных мышечных травм. Но мало кто помнит, что его критиковали еще в позапрошлом сезоне, а у него тогда в 20 лет было 18 голевых действий.

Сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, травм нет, он хорошо провел контрольный матч со «Спартаком» – забил и, по-моему, заработал пенальти.

Надеюсь, этот сезон станет для Сережи прорывным. Многие предъявляют к нему максимальные требования, забывая, что в ноябре ему только будет 22.

Пиняев еще совсем молодой, просто мы воспринимаем это так, что он уже сто лет играет, потому что так рано начал.

– А откуда все эти повреждения берутся? В принципе мышечные травмы – это нередко показатель не очень профессионального отношения к себе.

– Причин может быть много, но точно не эта. Сережа как раз суперпрофессионал, при этом спокойный, не звездный парень.

– Не пошли ему на пользу, видимо, и все эти разговоры об интересе «Манчестер Юнайтед».

– Мне тут есть что сказать. Мы с ним три раза ездили в «МЮ». Читал комментарии многих людей, которые считают, что это выдуманная история. Но я своими глазами видел, что «Юнайтед» в нем был заинтересован, и не сомневаюсь в правдивости этого.

У меня нет ни капли сомнения, что, если бы не пандемия 2020 года, Пиняев оказался бы в «МЮ». А потом – последующие нефутбольные события, после чего вопрос, увы, был закрыт.

Пандемия много чего обломала, в том числе и выход в Премьер-лигу взрослой команде «Чертаново». Мы получили лицензию на РПЛ, договорились с «Лужниками», у нас все было готово. Но чемпионат ФНЛ остановили в результате абсолютно непонятного мне голосования клубов за эту остановку.

Премьер-лига играла – а в клубах Первой лиги, что ли, у футболистов по одной ноге и руке, что они решили по-другому?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Пиняев Сергей
Комментарии (1)
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Иван Петров 1986
1784391354
Если бы не пандемия, то и лигу чемпионов бы выиграл. А честно - кому он там на хрен нужен.
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