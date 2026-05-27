10 самых подешевевших игроков РПЛ

Сегодня, 00:48
3

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в чемпионате России.

В топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ по два представителя «Зенита», «Спартака» и «Краснодара».

  1. Джон Дуран («Зенит») – 15 млн евро (-10 млн);
  2. Жедсон Фернандеш («Спартак») – 16 млн евро (-2 млн);
  3. Манфред Угальде («Спартак») – 12 млн евро (-2 млн);
  4. Джон Джон («Зенит») – 15 млн евро (-1 млн);
  5. Мирлинд Даку («Рубин») – 9 млн евро (-1 млн);
  6. Сергей Пиняев («Локомотив») – 8 млн евро (-1 млн);
  7. Александр Черников («Краснодар») – 8 млн евро (-1 млн);
  8. Витор Тормена («Краснодар») – 8 млн евро (-1 млн);
  9. Давид Рикардо («Динамо») – 6 млн евро (-1 млн);
  10. Матеус Алвес (ЦСКА) – 6 млн евро (-1 млн).

Источник: Transfermarkt
Нейтральный болельщик
1779832385
Дуран - трансферный провал десятилетия
рылы
1779832735
интересно, долго ещё будут причислять к нам дурана, которого брали всего на 3 месяца? чисто технически, конечно, он ещё наш до 30 июня - по факту его выгнали ещё 2 недели назад.
