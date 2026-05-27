Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в чемпионате России.
В топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ по два представителя «Зенита», «Спартака» и «Краснодара».
- Джон Дуран («Зенит») – 15 млн евро (-10 млн);
- Жедсон Фернандеш («Спартак») – 16 млн евро (-2 млн);
- Манфред Угальде («Спартак») – 12 млн евро (-2 млн);
- Джон Джон («Зенит») – 15 млн евро (-1 млн);
- Мирлинд Даку («Рубин») – 9 млн евро (-1 млн);
- Сергей Пиняев («Локомотив») – 8 млн евро (-1 млн);
- Александр Черников («Краснодар») – 8 млн евро (-1 млн);
- Витор Тормена («Краснодар») – 8 млн евро (-1 млн);
- Давид Рикардо («Динамо») – 6 млн евро (-1 млн);
- Матеус Алвес (ЦСКА) – 6 млн евро (-1 млн).
Источник: Transfermarkt