«Зенит» может лишиться Дугласа Сантоса

Сегодня, 23:12
1

Раскрыты трансферные планы «Зенита» на лето. Клуб находится под угрозой ухода латераля Дугласа Сантоса.

«Витиньо из «Ботафого», нападающий «Трабзона» Аугусто, а также правый и левый защитники «Коринтианса» Матеузиньо и Биду – приоритетные цели Питера на лето. Официального предложения, как пишут турки – еще нет. Но все эти игроки в шорт-листе. И это прям шорт-лист, шорт-лист.

Наиболее вероятный вариант – Витиньо.

Основная позиция, которую хотят усилить СБГ – фланги обороны. Нападающий – по возможности.

Изначально рассматривали только ПЗ, однако затем появились предложения из Бразилии у Дугласа Сантоса – после ЧМ он может уйти.

Помимо Сантоса, «Зенит» очень рассчитывает выгодно продать Энрике», – написал источник.

  • Дуглас Сантос в «Зените» с 2019 года. Он куплен у «Гамбурга».
  • Игрок вызван на чемпионат мира-2026 в состав сборной Бразилии.
  • Новый сезон стартует для «Зенита» 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака».

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуглас Сантос
Император 1
1779827287
Не особо страшная потеря, Зенит вполне может его заменить
рылы
1779827959
так ё.пта, если за него ещё хоть что-то можно выручить - надо срочно продавать, как раз после ЧМ. сказать спасибо капитану, ну и всё на этом. молодые замены уже есть. андраду взяли на замену нино, который уходит. энрике тоже после ЧМ будет востребован. это будет лёгкое трансферное окно для зенита, а не как обычно.
