«Зенит» может лишиться Дугласа Сантоса

Раскрыты трансферные планы «Зенита» на лето. Клуб находится под угрозой ухода латераля Дугласа Сантоса.
«Витиньо из «Ботафого», нападающий «Трабзона» Аугусто, а также правый и левый защитники «Коринтианса» Матеузиньо и Биду – приоритетные цели Питера на лето. Официального предложения, как пишут турки – еще нет. Но все эти игроки в шорт-листе. И это прям шорт-лист, шорт-лист.
Наиболее вероятный вариант – Витиньо.
Основная позиция, которую хотят усилить СБГ – фланги обороны. Нападающий – по возможности.
Изначально рассматривали только ПЗ, однако затем появились предложения из Бразилии у Дугласа Сантоса – после ЧМ он может уйти.
Помимо Сантоса, «Зенит» очень рассчитывает выгодно продать Энрике», – написал источник.
- Дуглас Сантос в «Зените» с 2019 года. Он куплен у «Гамбурга».
- Игрок вызван на чемпионат мира-2026 в состав сборной Бразилии.
- Новый сезон стартует для «Зенита» 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака».
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»