«Зенит» может лишиться Дугласа Сантоса

Раскрыты трансферные планы «Зенита» на лето. Клуб находится под угрозой ухода латераля Дугласа Сантоса.

«Витиньо из «Ботафого», нападающий «Трабзона» Аугусто, а также правый и левый защитники «Коринтианса» Матеузиньо и Биду – приоритетные цели Питера на лето. Официального предложения, как пишут турки – еще нет. Но все эти игроки в шорт-листе. И это прям шорт-лист, шорт-лист.

Наиболее вероятный вариант – Витиньо.

Основная позиция, которую хотят усилить СБГ – фланги обороны. Нападающий – по возможности.

Изначально рассматривали только ПЗ, однако затем появились предложения из Бразилии у Дугласа Сантоса – после ЧМ он может уйти.

Помимо Сантоса, «Зенит» очень рассчитывает выгодно продать Энрике», – написал источник.