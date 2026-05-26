«Спартак» готов продать двух форвардов

Проспартаковский блогер Максим Никитин сообщил, что будет делать клуб летом с линией нападения.

«Полностью уверен, что летом будет новый центрфорвард. «Спартак» готов к продаже и Угальде, и Гарсии. Были контакты по поводу Воробьeва, но сейчас всe встало. Идеально было бы купить его и сильного иностранца. Чтобы они оказались в «Спартаке» вдвоeм: Воробьeв – запасной, а первый номер – сильный легионер.

На Угальде и Гарсии нельзя заработать? На Ливае – вряд ли, на Манфреде – тоже сложно. Но за Угальде можно примерно 12-15 млн евро выручить. Есть у него потолок, плюс эмоционально надо уходить сейчас, а трофей всегда добавляет к стоимости футболиста. А по Гарсии есть шевеления в Греции. Если за него получить 8 млн евро – будет удача», – сказал Никитин.