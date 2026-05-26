Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» готов продать двух форвардов

Сегодня, 19:59
3

Проспартаковский блогер Максим Никитин сообщил, что будет делать клуб летом с линией нападения.

«Полностью уверен, что летом будет новый центрфорвард. «Спартак» готов к продаже и Угальде, и Гарсии. Были контакты по поводу Воробьeва, но сейчас всe встало. Идеально было бы купить его и сильного иностранца. Чтобы они оказались в «Спартаке» вдвоeм: Воробьeв – запасной, а первый номер – сильный легионер.

На Угальде и Гарсии нельзя заработать? На Ливае – вряд ли, на Манфреде – тоже сложно. Но за Угальде можно примерно 12-15 млн евро выручить. Есть у него потолок, плюс эмоционально надо уходить сейчас, а трофей всегда добавляет к стоимости футболиста. А по Гарсии есть шевеления в Греции. Если за него получить 8 млн евро – будет удача», – сказал Никитин.

  • «Спартак» на прошлой неделе выиграл FONBET Кубок России.
  • В РПЛ команда финишировала 4-й.
  • Новый сезон стартует 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита».

Еще по теме:
Защитник «Спартака» объявил об уходе 18
Новая информация о возвращении Дзюбы в «Спартак» 7
Титов предложил город для проведения Суперкубка «Спартак» – «Зенит» 5
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Гарсия Ливай Угальде Манфред
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1779815480
Бомбардир, зачем тиражтировать всякие домыслы х.з. кого🤐 Заголовок - говно🎃
Ответить
Anton1969
1779818617
Задолбали эти блохгеры!!! Несут всякую ересь! Нет мозгов, так сиди и молчи в тряпочку!!!
Ответить
Volrad777
1779820016
Ничего себе в спартаке есть форварды
Ответить
Главные новости
Россиянин может сменить «Спартак» на Европу
21:03
3
Новая информация о продлении контракта спартаковца Барко
20:57
6
В российском клубе вспыхнула забастовка
20:29
4
«Спартак» готов продать двух форвардов
19:59
3
Генич призвал изменить формат переходных матчей за места в РПЛ
19:15
4
ФотоЗащитник «Спартака» объявил об уходе
18:55
20
«Зенит» предложил 18 миллионов за бразильского форварда
18:11
11
10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt
17:59
10
Новая информация о возвращении Дзюбы в «Спартак»
17:41
9
Стало известно, кто уговорил игрока «МЮ» выступать за Россию
16:49
1
Все новости
Все новости
«Спартак» определился с будущим вратарской позиции
20:47
2
В «Спартаке» рассказали о планах на летнее окно
20:38
«Балтика» определилась с заменой проданному в «Зенит» Андраде
20:14
Мостового упрекнули в отсутствии совести
19:49
Карпин не взял Тюкавина в Египет
19:33
3
ФотоЗащитник «Спартака» объявил об уходе
18:55
20
Назван лучший тренер России двух последних лет
18:27
3
«Зенит» предложил 18 миллионов за бразильского форварда
18:11
11
10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt
17:59
9
Новая информация о возвращении Дзюбы в «Спартак»
17:41
9
Комментарий агента Тюкавина насчет трансфера в «Зенит»
16:40
5
Титов предложил город для проведения Суперкубка «Спартак» – «Зенит»
16:25
8
Генич ответил, будет ли «Зенит» претендовать на чемпионство в новом сезоне
15:55
4
Глава «Спартака»: «Нам без разницы, где играть с «Зенитом» за Суперкубок»
15:45
66
Дзюба и Кокорин могут воссоединиться в европейском клубе
15:10
5
Клуб РПЛ отказался от Дзюбы
14:53
3
Легенда «Рубина» Карадениз близок к возвращению в российский футбол
14:41
ФотоСемак, Зырянов и Миллер встретились в Петербурге
13:57
14
Титов высказался о том, что Аршавин болел за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
13:45
8
Губерниев отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Спартак»
13:40
7
Карседо хочет пригласить Эмери в Россию
13:28
Зобнин ответил, стоило ли Соболеву уходить из «Спартака»
12:50
11
Алланазаров – за возвращение Дзюбы в «Спартак»: «Дом есть дом, там ждут всегда»
12:29
6
Реакция Мостового на возможный переход Дзюбы в «Спартак»
12:23
8
Пирло назвал россиянина «великим спортсменом»
12:21
3
«Мерзко это все»: Егоров – о возвращении Шварца в «Динамо»
12:10
6
ЦСКА дали совет, от кого избавиться, чтобы снова стать успешным клубом
12:06
6
Экс-форварда «Зенита» назвали самым переоцененным игроком в истории
11:55
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 