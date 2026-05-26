Дзюба и Кокорин могут воссоединиться в европейском клубе

Сегодня, 15:10
1

Кристиан Константин, президент швейцарского «Сьона», допустил приглашение в клуб российских нападающих Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

37-летний Дзюба в минувшую субботу объявил об уходе из тольяттинского «Акрона». 35-летний Кокорин покинет кипрский «Арис» после окончания сезона на правах свободного агента. Оба форварда в ближайшее время окажутся на рынке.

«Стоит об этом подумать», – сказал Константин «Матч ТВ», отвечая на вопрос о возможном усилении «Сьона» российскими игроками.

  • Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года и провел за команду 13 матчей, забив 5 мячей.
  • У Артема есть вариант с «Родиной».
  • Кокорин выступал за «Арис» с лета 2024-го, ранее он играл за «Фиорентину», «Спартак» и «Зенит».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Арис Дзюба Артем Кокорин Александр
Mirak92
1779799053
Сьон наверное в ах.. от такой новости. Никто их не возьмёт. Бусурмани в аул если только
Ответить
