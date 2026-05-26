Дзюба и Кокорин могут воссоединиться в европейском клубе

Кристиан Константин, президент швейцарского «Сьона», допустил приглашение в клуб российских нападающих Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

37-летний Дзюба в минувшую субботу объявил об уходе из тольяттинского «Акрона». 35-летний Кокорин покинет кипрский «Арис» после окончания сезона на правах свободного агента. Оба форварда в ближайшее время окажутся на рынке.

«Стоит об этом подумать», – сказал Константин «Матч ТВ», отвечая на вопрос о возможном усилении «Сьона» российскими игроками.