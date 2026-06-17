Семак попросил «Зенит» побыстрее оформить два трансфера

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассчитывает на скорейшую интеграцию в состав двух новичков.

Он попросил руководство клуба побыстрее оформить трансферы полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса и нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.

Тренер хочет, чтобы обе сделки были закрыты до 18 июля. В этот день сине-бело-голубые разыграют со «Спартаком» Суперкубок России.

В случае оперативной работы Карпукас сможет присоединиться к «Зениту» уже 20 июня, а Аугусто – после 6 июля.

Сообщалось, что покупка бразильца обойдется клубу в 17+4 миллионов евро.