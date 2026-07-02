Мнение Семака о новом бразильце «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил трансфер нападающего Фелипе Аугусто.

«Фелипе провел хороший последний сезон, особенно вторую часть. Начинал карьеру нападающим, затем его использовали правым вингером и вторым нападающим.

Это игрок, который может закрыть три позиции. У него хорошее движение, он быстрый и работоспособный», – сказал Семак.