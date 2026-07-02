Мнение Семака о новом бразильце «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил трансфер нападающего Фелипе Аугусто.
«Фелипе провел хороший последний сезон, особенно вторую часть. Начинал карьеру нападающим, затем его использовали правым вингером и вторым нападающим.
Это игрок, который может закрыть три позиции. У него хорошее движение, он быстрый и работоспособный», – сказал Семак.
- 22-летний Аугусто провел в «Трабзонспоре» один сезон и забил 15 голов в 40 матчах.
- Сообщалось, что сумма его трансфера в «Зенит» составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.
- С новичком заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.
Источник: официальный сайт «Зенита»