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Абаскаль: «Мой цикл в России не завершен»

Вчера, 08:43
20

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что может вернуться в Россию.

«Если честно, я считаю, что мой цикл в России не завершен. Были различные обстоятельства, но культура и спортивная среда этой страны мне очень близки.

Вернуться было бы правильно – чтобы заново окунуться в чемпионат, в котором мы хорошо работали, но во втором сезоне не достигли целей. У меня теперь больше опыта, я слежу за лигой, Данил (аналитик Данил Баженов) все еще со мной.

Наш футбол – агрессивный, с давлением, высокой линией обороны и насыщенной атакой – хорошо сочетается с РПЛ», – сказал Абаскаль.

  • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
  • Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (20)
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СильныйМозг
1782971782
Ждём тебя с нетерпением в спартаке!
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alefreddy
1782971801
опыт неплохой но дважды в вводу...
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FFR
1782973070
Видимо деньги закончились.
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Damir07
1782973291
Конечно за те бабки что тебе там платили и жил как король у тебя никогда цикл не закончиться
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Литейный 4 (returned)
1782973679
Поскорее бы сменил в свинарне нынешнего физрука. Гыгыгы
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...уефан
1782974215
...звучит, как угроза!)...
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САДЫЧОК
1782977236
Хороший тренер! Но, ЧердакоМостовые с ЛовчевоПономаревымГуберниевым насрали в уши всем вокруг. Лжеболельщики до сих пор прокаженные повторяют мантру о не хорошем Абаскале. Между тем этот Абаскаль сходу с деревянными игроками занял призовое место,отличная школа в системе Барселоны, блестяще справился со сливом тренера Джикией и компанией и набивает кстати более 3х сотен раз, даже Мостовой вряд ли набьёт
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Garrincha58
1782978019
А что на это скажет царь Александр
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k611
1782983164
Конечно не завершён, нужно чтобы Мостовой имел тему для разговора...
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DMитрий
1782985739
А где завершён? Где эти все возможные трофей в одной лиг или хотя бы один? Сказал бы я какой это цикл... Брызжет тут слюной налево и направо.
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