Абаскаль: «Мой цикл в России не завершен»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что может вернуться в Россию.
«Если честно, я считаю, что мой цикл в России не завершен. Были различные обстоятельства, но культура и спортивная среда этой страны мне очень близки.
Вернуться было бы правильно – чтобы заново окунуться в чемпионат, в котором мы хорошо работали, но во втором сезоне не достигли целей. У меня теперь больше опыта, я слежу за лигой, Данил (аналитик Данил Баженов) все еще со мной.
Наш футбол – агрессивный, с давлением, высокой линией обороны и насыщенной атакой – хорошо сочетается с РПЛ», – сказал Абаскаль.
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.
Источник: «Спорт-Экспресс»