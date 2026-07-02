Абаскаль: «Мой цикл в России не завершен»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что может вернуться в Россию.

«Если честно, я считаю, что мой цикл в России не завершен. Были различные обстоятельства, но культура и спортивная среда этой страны мне очень близки.

Вернуться было бы правильно – чтобы заново окунуться в чемпионат, в котором мы хорошо работали, но во втором сезоне не достигли целей. У меня теперь больше опыта, я слежу за лигой, Данил (аналитик Данил Баженов) все еще со мной.

Наш футбол – агрессивный, с давлением, высокой линией обороны и насыщенной атакой – хорошо сочетается с РПЛ», – сказал Абаскаль.