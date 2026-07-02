Мостовой раскритиковал тренера сборной ЧМ-2026: «Совершенно бессовестный человек»

Александр Мостовой отреагировал на вылет сборной Германии с чемпионата мира-2026.

Немцы проиграли Парагваю в 1/16 финала ЧМ-2026.

Они уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

В 1/8 финала Парагвай встретится с Францией или Швецией.

«Немцы в числе фаворитов у меня не были с самого начала. Сейчас я в этом только лишний раз убедился. Бессовестные люди существуют везде.

Когда [тренер сборной Нидерландов Рональд] Куман уходит после проигрыша, другие уходят, а Нагельсманн остается. Совершенно бессовестный человек. Такой результат только из-за него.

Как может в сборную Германии, которая четырежды становилась чемпионом мира, назначаться человек, который в футбол нормально никогда в жизни не играл? Это просто безобразие.

А он бессовестный вместо того, чтобы взять на себя ответственность после такого провала, заявляет, что дальше будет работать. Да ты должен был прямо со стадиона уйти и уехать.

Нагельсманн понимает, что его все забудут в один день, а так он на слуху. У нас и в нашем чемпионате есть несколько таких специалистов», – сказал Мостовой.