Губерниев связал бензиновую ситуацию и пророссийский перформанс Эвра

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил музыкальный перформанс бывшего защитника сборной Франции Патриса Эвра.
Он спел «Седую ночь» в шапке-ушанке.
– Как вам порыв души француза?
– Новость, которая до сих пор будоражит нас. Я сегодня искал заправку целый час, и меня согревала мысль о том, что Патрис Эвра в ушанке спел «Седую ночь». И когда мне отпустили 20 литров, я подумал: «Ну и фиг с ним, самое главное, что Эвра спел «Седую ночь»». Мне сразу легче стало жить.
- 43-летний уроженец Сенегала завершил карьеру в 2018 году.
- Патрис провел более 300 матчей за «МЮ», брал с командой Лигу чемпионов.
- Эвра – серебряный призер Евро-2016 в составе Франции.
Источник: «Матч ТВ»