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  • Губерниев связал бензиновую ситуацию и пророссийский перформанс Эвра

Губерниев связал бензиновую ситуацию и пророссийский перформанс Эвра

1 июля, 20:29
4

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил музыкальный перформанс бывшего защитника сборной Франции Патриса Эвра.

Он спел «Седую ночь» в шапке-ушанке.

– Как вам порыв души француза?

– Новость, которая до сих пор будоражит нас. Я сегодня искал заправку целый час, и меня согревала мысль о том, что Патрис Эвра в ушанке спел «Седую ночь». И когда мне отпустили 20 литров, я подумал: «Ну и фиг с ним, самое главное, что Эвра спел «Седую ночь»». Мне сразу легче стало жить.

  • 43-летний уроженец Сенегала завершил карьеру в 2018 году.
  • Патрис провел более 300 матчей за «МЮ», брал с командой Лигу чемпионов.
  • Эвра – серебряный призер Евро-2016 в составе Франции.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Эвра Патрис Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
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VVM1964
1782927063
🤣👍...
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val69
1782930131
Идиëт..
Ответить
Бумбраш
1782936662
Запаяйте уже губешки этому дебилу
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