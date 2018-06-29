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Патрис Эвра
Патрис Эвра
Завершил карьеру
15 мая 1981 (45), Дакар
#27 | Защитник
175 см | 76 кг
Франция | Сенегал
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Публикации
Губерниев связал бензиновую ситуацию и пророссийский перформанс Эвра
1 июля
5
Эвра честно рассказал о своем отношении к России
1 июля
1
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Эвра в шапке-ушанке спел «Седую ночь» на русском языке
29 июня
18
Эвра: «Я бы съел Ямаля заживо – спросите Месси, Роналду»
6 июня
1
Хабиб пригрозил бывшему игроку «МЮ»: «Будь осторожен»
2025.10.25 12:29
Победитель Лиги чемпионов в составе «МЮ» дебютирует в ММА
2025.04.25 18:25
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«В тюрьме весело»: Эвра высмеял свой срок за неуплату алиментов
2024.07.13 15:57
1
Эвра наказан годом тюрьмы
2024.07.12 21:58
Фото
Эвра провел телеэфир в маске, как у Мбаппе
2024.06.24 09:54
1
ESPN составила списки топ-3 лучших и худших зимних трансферов «МЮ»
2024.01.03 14:00
1
«Он – машина»: Эвра назвал самого сложного соперника в карьере
2023.09.10 21:05
Эвра оштрафовали за гомофобные оскорбления в адрес «ПСЖ» в 2019 году
2023.02.09 20:57
Эвра: «Не удивлюсь, если Роналду закончит карьеру. Его мечта в прошлом»
2022.12.16 16:24
2
Эвра: «Чувствую, что Франция разгромит Англию в 1/4 финала ЧМ»
2022.12.08 20:46
7
Эвра лайкнул фото плачущего Суареса. У них был конфликт из-за расовых оскорблений
2022.12.03 12:35
Эвра заступился за Роналду, который ушел со скамейки запасных во время матча «МЮ»
2022.10.20 13:32
2
Эвра: «Теперь у «Манчестер Сити» нет оправданий для неудачи в Лиге чемпионов»
2022.09.25 19:33
3
Гвардиола – о критике Эвра: «Он ярко высказался, чтобы получить работу в «МЮ». У него хорошие шансы»
2022.05.11 14:42
1
Фото
«Лучшая «девятка» в мире». Эвра показал фото с Бензема
2022.04.08 12:03
«Продолжай быть проблемой». Эвра высмеял критиков Роналду
2022.03.13 10:10
Эвра: «В каждой команде есть как минимум два гея. Я играл с ними»
2022.01.12 19:25
11
Эвра: «Лучший мой партнер? Люди ждут, что я назову Роналду или Руни, но я считаю таковым Гиггза»
2022.01.08 19:15
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Видео
«Если не нравится критика – уходите. Вам будут аплодировать». Эвра обратился к игрокам «МЮ»
2022.01.06 18:25
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Эвра поздравил Месси с «очередным «Золотым мячом»
2021.11.28 15:31
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Тевес назвал состав своей команды на предполагаемый прощальный матч. Фердинанд, Эвра, Погба – в списке
2020.06.27 17:44
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