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    Эвра: «В каждой команде есть как минимум два гея. Я играл с ними»

    Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра убежден, что в каждой футбольной команде есть геи. Он с ними пересекался.

    «Если ты в футбольном мире признаешься, что ты гей, то все будет кончено. В Англии к нам в команду приходил человек и рассказывал о гомосексуализме. Одноклубники сказали: «Если в раздевалке есть гей, он должен уйти».

    Я выступал с игроками-геями. Они признавались мне, потому что боялись публичности. В каждом клубе есть как минимум два гея», – сказал Эвра.

    • В мире есть только 1 открытый футболист-гей – Джош Кавалло из Австралии.
    • Больше всего матчей в карьере Эвра провел за «Манчестер Юнайтед».
    • Он серебряный призер Евро-2016.

    Эвра: «Лучший мой партнер? Люди ждут, что я назову Роналду или Руни, но я считаю таковым Гиггза»

    «Если не нравится критика – уходите. Вам будут аплодировать». Эвра обратился к игрокам «МЮ»

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    Источник: Marca

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7319

      mihail200606 18 минут назад

      А этот все не успокоится никак.. То совратили его в детстве , то педики в каждой команде у него были..

      0
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      Рейтинг: +7027

      серега кашин 1 час назад

      не могут обойтись без новостей о педиках

      2
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      Рейтинг: +6377

      vladik12 > серега кашин 1 час назад

      Так если их полно вокруг. Вон, 2+ в каждой команде.

      1
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      Рейтинг: +6377

      vladik12 1 час назад

      Ну, в "Бзените" мы знаем, кто эти двое.

      3
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      Рейтинг: +331

      Suvorov51 > vladik12 1 час назад

      Ну там не двое. их там столько. что они даже об этом не скрывают

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