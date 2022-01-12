Эвра: «В каждой команде есть как минимум два гея. Я играл с ними»

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра убежден, что в каждой футбольной команде есть геи. Он с ними пересекался.

«Если ты в футбольном мире признаешься, что ты гей, то все будет кончено. В Англии к нам в команду приходил человек и рассказывал о гомосексуализме. Одноклубники сказали: «Если в раздевалке есть гей, он должен уйти».

Я выступал с игроками-геями. Они признавались мне, потому что боялись публичности. В каждом клубе есть как минимум два гея», – сказал Эвра.

В мире есть только 1 открытый футболист-гей – Джош Кавалло из Австралии.

из Австралии. Больше всего матчей в карьере Эвра провел за «Манчестер Юнайтед».

Он серебряный призер Евро-2016.

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«Если не нравится критика – уходите. Вам будут аплодировать». Эвра обратился к игрокам «МЮ»