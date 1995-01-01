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    «Если не нравится критика – уходите. Вам будут аплодировать». Эвра обратился к игрокам «МЮ»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра записал видеообращение к футболистам английского клуба.

    «Хватит говорить о происходящем с клубом. Футболисты, мы просим вас играть как следует. Это «Юнайтед». Если вам не нравится критика – уходите. Болельщики будут вам аплодировать.

    Сейчас этого не происходит. Когда я выступал, мы играли не за славу и деньги, а ради того, чтобы сделать болельщиков счастливыми», – сказал Эвра.

    • «МЮ» идет на 7-м месте в РПЛ.
    • В 1/8 финала ЛЧ манчестерцы сыграют «Атлетико».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Патриса Эвра

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