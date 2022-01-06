«Если не нравится критика – уходите. Вам будут аплодировать». Эвра обратился к игрокам «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра записал видеообращение к футболистам английского клуба.

«Хватит говорить о происходящем с клубом. Футболисты, мы просим вас играть как следует. Это «Юнайтед». Если вам не нравится критика – уходите. Болельщики будут вам аплодировать.

Сейчас этого не происходит. Когда я выступал, мы играли не за славу и деньги, а ради того, чтобы сделать болельщиков счастливыми», – сказал Эвра.