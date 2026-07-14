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«Арсенал» продаст вингера сборной Бельгии

Сегодня, 09:24
1

Вингер «Арсенала» Леандро Троссард согласился на переход в «Бешикташ».

Бельгиец должен приехать в Стамбул на медосмотр и подписание контракта сегодня вечером.

Клубы договорились об условиях трансфера на прошлой неделе. Сумма сделки составит 18 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.

  • 31-летний Троссард в минувшем сезоне провел за «Арсенал» 50 матчей, забил 8 голов, сделал 11 ассистов.
  • На ЧМ-2026 в 6 играх за сборную Бельгии он забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
  • Срок его контракта с лондонцами рассчитан до середины 2027 года

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Англия. Премьер-лига Турция. Суперлига Арсенал Бешикташ Троссард Леандро
Комментарии (1)
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Томик
1784020898
50 матчей сыграл в сезоне! А они его в рабство к туркам...
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