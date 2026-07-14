«Арсенал» продаст вингера сборной Бельгии

Вингер «Арсенала» Леандро Троссард согласился на переход в «Бешикташ».

Бельгиец должен приехать в Стамбул на медосмотр и подписание контракта сегодня вечером.

Клубы договорились об условиях трансфера на прошлой неделе. Сумма сделки составит 18 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.