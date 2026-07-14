«Арсенал» продаст вингера сборной Бельгии

Вингер «Арсенала» Леандро Троссард согласился на переход в «Бешикташ».
Бельгиец должен приехать в Стамбул на медосмотр и подписание контракта сегодня вечером.
Клубы договорились об условиях трансфера на прошлой неделе. Сумма сделки составит 18 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.
- 31-летний Троссард в минувшем сезоне провел за «Арсенал» 50 матчей, забил 8 голов, сделал 11 ассистов.
- На ЧМ-2026 в 6 играх за сборную Бельгии он забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с лондонцами рассчитан до середины 2027 года
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X