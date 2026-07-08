«Манчестер Юнайтед» заменит Каземиро другим игроком сборной Бразилии

«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер нового опорного полузащитника.
У «Челси» будет выкуплен Андрей Сантос за 50 миллионов фунтов + 10 процентов от суммы будущей перепродажи.
В четверг «МЮ» заключит с новичком контракт до 2031 года.
- 22-летний Сантос заменит в составе «Юнайтед» другого игрока сборной Бразилии Каземиро.
- «Челси» покупал хавбека в 2023 году за 12,5 миллиона евро.
- За лондонскую команду он провел 47 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
- Сантоса отдавали в аренду «Ноттингем Форест» и «Страсбуру».
Источник: твиттер Фабрицио Романо