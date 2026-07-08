«Манчестер Юнайтед» заменит Каземиро другим игроком сборной Бразилии

«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер нового опорного полузащитника.

У «Челси» будет выкуплен Андрей Сантос за 50 миллионов фунтов + 10 процентов от суммы будущей перепродажи.

В четверг «МЮ» заключит с новичком контракт до 2031 года.