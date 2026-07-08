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  • «Манчестер Юнайтед» заменит Каземиро другим игроком сборной Бразилии

«Манчестер Юнайтед» заменит Каземиро другим игроком сборной Бразилии

Вчера, 20:40

«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер нового опорного полузащитника.

У «Челси» будет выкуплен Андрей Сантос за 50 миллионов фунтов + 10 процентов от суммы будущей перепродажи.

В четверг «МЮ» заключит с новичком контракт до 2031 года.

  • 22-летний Сантос заменит в составе «Юнайтед» другого игрока сборной Бразилии Каземиро.
  • «Челси» покупал хавбека в 2023 году за 12,5 миллиона евро.
  • За лондонскую команду он провел 47 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
  • Сантоса отдавали в аренду «Ноттингем Форест» и «Страсбуру».

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси Каземиро Сантос Андрей
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