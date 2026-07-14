Экс-тренер «Спартака» – о Батракове в «ПСЖ»: «Их уровни немножко несопоставимы»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов объяснил, почему не верит в переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Хорошо, если он останется. Лучше, когда сильные российские футболисты играют в своем чемпионате. Другое дело, что для развития лучше перейти.

Но я думаю, что уровень Батракова и уровень «ПСЖ» немножко несопоставимы. Такие клубы не покупают игроков, которые не участвуют в еврокубках. Какой-нибудь средний европейский клуб – да, но команды калибра «ПСЖ» и ведущие в своих лигах – нет. Наши футболисты пока по уровню мастерства просто недотягивают», – сказал Ледяхов.