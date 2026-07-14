Экс-тренер «Спартака» – о Батракове в «ПСЖ»: «Их уровни немножко несопоставимы»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов объяснил, почему не верит в переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».
«Хорошо, если он останется. Лучше, когда сильные российские футболисты играют в своем чемпионате. Другое дело, что для развития лучше перейти.
Но я думаю, что уровень Батракова и уровень «ПСЖ» немножко несопоставимы. Такие клубы не покупают игроков, которые не участвуют в еврокубках. Какой-нибудь средний европейский клуб – да, но команды калибра «ПСЖ» и ведущие в своих лигах – нет. Наши футболисты пока по уровню мастерства просто недотягивают», – сказал Ледяхов.
- 21-летний Батраков в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «РБ Спорт»