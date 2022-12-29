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    Игорь Ледяхов

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Ледяхов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 22 мая 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Балтика 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.09.2018 Балтика 2 : 3 Локомотив
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