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Игорь Ледяхов
Главные новости
13 марта
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
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Все новости
13 марта
23:50
Смотрите больше материалов о российском и мировом футболе в нашем канале Дзен
23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
3
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
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19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
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Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
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Игорь Ледяхов
Тренер
Имя
Игорь
Отчество
Анатольевич
Фамилия
Ледяхов
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 мая 1968
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Первый дивизион 2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Балтика
1
0
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
26.09.2018
Балтика
2 : 3
Локомотив
13 января
13:03
Ледяхов: «Глушаков может играть в РПЛ еще три года, потому что это турнир низкого уровня»
2
29 декабря 2022
17:53
Ледяхов: «В Испании никто не будет жалеть о выходе России из УЕФА. Нам надолго закрыли Европу»
21 декабря 2022
22:53
Ледяхов не исключил возвращение Бакаева в «Спартак»
9
12 декабря 2022
13:40
Ледяхов считает, что Дзюба может заинтересовать только аутсайдеров РПЛ
12 октября 2022
17:22
Ледяхов назвал единственную ошибку Федуна в «Спартаке»
3
16:26
Ледяхов: «В Европу на зарплаты РПЛ не возьмут ни одного российского игрока»
15:08
Ледяхов: «Спартак» в Кубке просто порвал «Зенит»
9
07:31
Ледяхов: «Селихов еще много лет будет основным вратарем «Спартака»
00:42
Ледяхов – об Эшуорте: «Непонятно, зачем «Спартаку» этот спортивный директор»
11 октября 2022
20:44
«Знал, куда идет». Экс-тренер Дзюбы в «Спартаке» объяснил неудачную игру Артема в Турции
3
19 сентября 2022
19:14
Ледяхов – об Эшуорте в «Спартаке»: «Это провал. Непонятный человек из недружественной страны»
6
30 августа 2022
11:13
Ледяхов: «Кофрие не соответствует уровню не только «Спартака», а РПЛ вообще. Ушел и ушел»
1
27 августа 2022
16:20
Ледяхов войдет в тренерский штаб «Химок»
1
26 августа 2022
21:43
Ледяхов: «Бальде не нужен «Спартаку»
8
10 июля 2022
10:57
Ледяхов: «Промес уже давно не феерит. Игрок с ярмарки»
20
2 марта 2022
18:23
Ледяхов: «Допускаю, что «Спартак», «Локомотив» и многие другие клубы прекратят существование»
16
26 декабря 2021
01:06
Экс-агент Абрамов: «В «Спартаке» при Романцеве шутил только Ледяхов. Он говорил: «Не позволю затыкать мне рот даже Олегу Ивановичу»
2
12 декабря 2019
18:30
Ледяхов: «У Эмери не получилось в «Спартаке», потому что все вокруг делалось для того, чтобы он провалился. Ему вставляли палки в колеса»
7
7 декабря 2018
23:13
«СЭ»: Ледяхов уволен из «Балтики», ранее 11-ти игрокам было предложено искать новые команды
11
5 ноября 2018
12:28
Видео
Ледяхов: «Мне стыдно за наш российский футбол. То, что творилось в матче с «Тамбовом», – полный беспредел»
6
27 сентября 2018
06:43
Ледяхов – о поражении от «Локомотива»: «Эдер забивает очень редко, но очень важные мячи»
3
21 сентября 2018
11:37
Ледяхов: «Балтика» приложит все силы, чтобы дать бой «Локомотиву»
5
20 сентября 2018
16:35
Ледяхов – новый главный тренер «Балтики»
5
12 сентября 2018
02:35
Ледяхов – об уходе из «Ахмата»: «Про причины, возможно, скажу позже. Претензий к руководству нет»
1
3 сентября 2018
08:20
Швец: «Отставка Ледяхова стала для «Ахмата» неожиданностью»
4
06:44
Президент «Ахмата»: «Исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Идигов»
06:30
В «Ахмате» выбирают между Рахимовым и Божовичем
10
00:41
Ледяхов ушел в отставку с поста главного тренера «Ахмата»
14
20 августа 2018
06:07
Карпин: «Если мы начнем играть в стилистике «Барселоны», нам забьют пять, и мы поедем домой»
5
8 августа 2018
16:38
РФС оштрафовал Бердыева, Карпина и Гончаренко на 10 тысяч
11
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07.03.2016 15:25
7 убедительных побед «Спартака» над ЦСКА
Вчерашний беспомощный «Спартак» заставил гендиректора ЦСКА вспомнить даже о провале в 2002 году, когда «красно-белые» ни разу не попали в створ ворот. «Бомбардир» готовит свой ответ, рассказывая о семи самых уверенных спартаковских победах над «армейцами» в российской истории.
16
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