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Игорь Ледяхов
Игорь Ледяхов
Россия
22 мая 1968 (58)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Экс-игрок «Спартака» оценил влияние гола на 1-й минуте на ход матча с ЦСКА
26 октября
5
Экс-игрок «Спартака» оценил лидерство «Зенита» в РПЛ
26 октября
12
Ледяхов ответил, кто сыграет у «Спартака» в дерби против ЦСКА – Максименко или Помазун
23 октября
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
26 сентября
6
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
8 августа
13
Экс-тренер «Спартака» – о Батракове в «ПСЖ»: «Их уровни немножко несопоставимы»
14 июля
2
Ледяхов назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за титул
13 июля
6
Бывший тренер «Спартака» оценил шансы Умярова заиграть в «Севилье»
26 июня
5
Названы позиции в «Спартаке», требующие усиления
6 июня
3
Экс-игрок «Спартака» сравнил цены на коммуналку в России и Испании
3 апреля
4
«Нет слов»: Ледяхов – о новом тренере «Спартака»
2025.10.19 11:05
16
Ледяхов описал игру «Спартака» против «Ростова» одним прилагательным
2025.10.19 09:29
2
Победивший рак экс-спартаковец вызвался возглавить «Оренбург»: «Всегда готов»
2025.10.06 00:33
3
Ледяхов сказал, какой клуб популярнее – «Спартак» или «Зенит»
2025.06.28 19:04
5
Ледяхов: «Давно не припомню такого шапито в российском футболе»
2025.06.28 14:18
2
Ледяхов сказал, нужно ли «Спартаку» оставить Станковича
2025.05.05 09:24
4
Ледяхов назвал лучшего игрока «Спартака»
2025.05.01 20:50
Ледяхов дал оценку словам Глушенкова: «У него не всe в порядке с головой и с языком»
2025.03.25 12:21
11
Ледяхов объяснил, почему у «Зенита» больше шансов на титул, чем у «Краснодара» и «Спартака»
2024.12.06 09:23
6
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» сообщил, что ему диагностировали рак
2024.12.05 23:52
6
Ледяхов сравнил работу менеджмента «Спартака» и «Зенита»
2024.04.11 11:41
7
Ледяхов высказался об уровне Абаскаля
2024.04.11 10:59
4
Ледяхов сказал, от чего Федун спасал «Спартак»
2024.04.11 09:12
13
Ледяхов: «Отношения между тренером и футболистами в «Спартаке» не очень нормальные»
2023.12.08 09:01
Ледяхов оценил уровень Абаскаля и назвал оптимального кандидата на замену испанцу
2023.12.07 17:31
7
Ледяхов заявил о смерти «Спартака»
2023.10.28 18:09
6
Ледяхов объяснил спад «Спартака»
2023.04.12 20:24
8
Бывший тренер «Спартака» вошел в штаб «Алании»: он был без работы пять лет
2023.03.29 17:28
Ледяхов: «Глушаков может играть в РПЛ еще три года, потому что это турнир низкого уровня»
2023.01.13 13:03
1
Ледяхов: «В Испании никто не будет жалеть о выходе России из УЕФА. Нам надолго закрыли Европу»
2022.12.29 17:53
1
2
3
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