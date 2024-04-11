Ледяхов сказал, от чего Федун спасал «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов высказался об экс-владельце клуба Леониде Федуне и новом руководстве.

«Федун очень много сделал для «Спартака». Я считаю, это знаковая фигура для клуба. Он спас команду от всех кризисов. А сейчас я даже не знаю, кто конкретно там руководит парадом. Говорят – «Лукойл». Но пока в действиях клуба очень мало логики», – сказал Ледяхов.