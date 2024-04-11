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    Ледяхов сказал, от чего Федун спасал «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов высказался об экс-владельце клуба Леониде Федуне и новом руководстве.

    «Федун очень много сделал для «Спартака». Я считаю, это знаковая фигура для клуба. Он спас команду от всех кризисов. А сейчас я даже не знаю, кто конкретно там руководит парадом. Говорят – «Лукойл». Но пока в действиях клуба очень мало логики», – сказал Ледяхов.

    • Федун с 2004 года и до августа 2022 года владел 32,7 % акций и являлся президентом футбольного клуба «Спартак» (Москва), а также был председателем совета директоров.
    • За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (11)
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    Алексей З
    1712818960
    Всё познаётся в сравнении. Посмотрите , за время правления Федуна , на результаты и достижения ЦСКА или даже Локомотива. Как говорится , почувствуйте разницу. Сейчас командой руководит Лукойл и логику их действий понять можно , если конечно захотеть. Абаскаль занял 3 место. На усиление состава выделили 25 млн$ ,всё логично. Безобразно использовали эти средства, это уже другой вопрос. На зимние каникулы команда уходит на 4-ом месте и в борьбе за Кубок. Да игра не радует, но все хотели стабильности , в отличии от времён Федуна. Весна. Потеряли Промеса. Игра ужасная !!! Всё больше нормальных людей понимают , что с этим составом и тренером , лучших результатов не добиться. Увольнять ? А смысл ? Кто Умярова , Медину , Зинковского и мн.др. на
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    Fialet
    1712824014
    Надо было спасать команду от Зарембы.
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    MazaiNN
    1712825261
    Федун спасет мир..
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    VVM1964
    1712825282
    День Ледяхова на бомбардире ...
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    SLADE2019
    1712825762
    От каких таких кризисов он спас? Он взял клуб в самые что ни есть сытые годы и нифига. А то, что и сейчас клоуны в руководстве, так это ему не отмазка.
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