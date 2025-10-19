«Нет слов»: Ледяхов – о новом тренере «Спартака»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил, вероятно, нового тренера команды – Луиса Гарсию Пласу.

Контракт с испанцем согласован.

Гарсия Пласа вскоре должен возглавить «Спартак».

Тренер в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».

«Луис Гарсия не работал в таких командах, как «Спартак». У меня слов нет, если его кандидатура действительно рассматривается вместо Станковича. Я в небольшом шоке, что эта фамилия вообще обсуждается.

Нужно иметь немножко самоуважения к себе и к своему чемпионату. Этот человек работал в первой лиге Китая, тренировал команды, борющиеся за выживание. Их названий даже никто не знает. А его кандидатура рассматривается в такой большой клуб, как «Спартак». Что за глупости?» – сказал Ледяхов.